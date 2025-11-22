رقم سلبي عمره 120 عامًا .. إيزاك يُسجل أسوأ بداية للاعب في تاريخ ليفربول بعد الهزيمة أمام نوتنجهام فورست!

تمت مشاركة هذه الإحصائية المذهلة على BlueSky في وقت سابق اليوم من قبل محرر بيانات كرة القدم في Opta، وهي تسلط الضوء على الأداء السيئ للاعب الذي كلف 125 مليون جنيه إسترليني منذ انضمامه من نيوكاسل.

بدا إيزاك محبطًا عندما تم استبداله بعد مرور ساعة من المباراة في آخر عرض سيئ لليفربول. أعطى GOAL إيزاك تقييم 2/10 لأدائه ضد فورست.

كانت أول مشاركة لللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في الدوري في هزيمة ليفربول 2-1 أمام كريستال بالاس في سبتمبر الماضي. كانت تلك الهزيمة بداية انهيار الريدز بعد فوزهم في أول خمس مباريات في الدوري. أدت مشاركاته اللاحقة ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد إلى هزيمتين أخريين للنادي بنتيجة 2-1.

انضم ساول إلى ليفربول في بداية موسم 1906/07 بعد أن خاض 94 مباراة مع بليموث أرجيل. أدت سلسلة النتائج السيئة للمدافع إلى خسارة الريدز أمام سندرلاند وبرمنجهام وإيفرتون وأرسنال في المراحل الأولى من حملة الدوري الممتاز. واحتل ليفربول في النهاية المركز الخامس عشر.