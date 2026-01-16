"لم يكن هو" .. هكذا تحدث المراسل ومقدم البرامج الإيطالي، تانكريدي بالميري، عن كواليس مثيرة، حول تعرضه للحظر من قِبل ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.
"قصة فلورنتينو بيريز القديمة تجعلها قابلة للتصديق" .. مراسل إيطالي يكشف كواليس مثيرة عن حظره من أربيلوا!
- Getty Images Sport
أربيلوا مدربًا لريال مدريد .. وبداية كارثية
وأعلن ريال مدريد عن تولي ألفارو أربيلوا، ظهيره السابق ومدرب فريق "كاستيا"، لقيادة الفريق الأول، خلفًا لتشابي ألونسو الذي تم إنهاء التعاقد معه، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني، أمام برشلونة، للموسم الثاني على التوالي.
وحقق أربيلوا، بداية سيئة مع ريال مدريد، بعدما استهل مشواره مع الملكي، بخروج مبكر من دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا، بالخسارة أمام ألباسيتي بنتيجة (2-3).
التغريدة التي تسببت في "البلوك"
وتحدّث بالميري، عبر حسابه على منصة (إكس)، عن الأسباب وراء قيام الحساب الرسمي لألفارو أربيلوا، بحظره، وهي قصة تعود إلى ما نحو عشر سنوات.
ونشر تانكيري بالميري، تغريدة ساخرة من أربيلوا، أثناء مشاركته في ديربي مدريد، والتي انتشرت بشكل موسّع، ليتم حظره من قِبل اللاعب بعد بضع ساعات.
مفاجأة وراء الحظر
وقال مراسل "سبورت إيطاليا": "ما سأرويه هو فقط ما أخبرني به زميل لي، لذا قد يكون الأمر من نسيح الخيال، رغم أن بعض المعلومات التي تم الكشف عنها حول ريال مدريد، خلال تلك السنوات، تجعل القصة قابلة للتصديق".
وأوضح "بعد عام واحد، بدأ زميل في قسم وسائل التواصل الاجتماعي، في الشركة التي كنت أعمل بها، في الاستعانة ببعض مديري "السوشيال ميديا" الخارجيين للتعاون معهم. وكانت هناك فتاة شابة تتحدث عني بشكل سيء.
أخبرني بذلك، وسألني عما فعلته معها. سألته عن اسمها، ولم أكن أعرفها على الإطلاق، لذا طلبت منه أن يحاول بهدوء جعلها تتحدث ليفهم سبب كرهها الشديد لي.
بالتدريج، أخبرني زميلي بأن تلك الفتاة قالت له إنها كانت مديرة حسابات ألفارو أربيلوا عبر التواصل الاجتماعي، وأنها أخبرتني بسبب تلك التغريدة".
- Getty
"دليل يجعل القصة قابلة للتصديق"
واستطرد تانكيردي "الأمر بدا لي وكأنه مجرد قصة كبيرة لا تصدق، ولكن، قلة منكم سيتذكرون أنه بعد عام 2016، انتشرت قصة كبيرة في إسبانيا، عن فلورنتينو (بيريز)، كان يدفع بانتظام لعدد من مستشاري الإعلام والصحفيين لتنظيم حملات كراهية. فضلًا عن الصحفيين الذين أصبحوا سياسيين في الوقت الحالي".
وتابع "مرة أخرى، لم أكن أعلم ما إن كان زميلي محظوظًا باختلاق قصة تشبه إلى حد كبير قصة انتشرت، ولكنّي لم أتخيل أبدًا أن تلاعبًا لفظيًا خفيفًا على أربيلوا، يمكن أن يكون السبب في ذلك".
- Getty Images Sport
ما ينتظر ريال مدريد
سيكون على ألفارو أربيلوا تجاوز هذه الكبوة التي يعيشها ريال سريعًا، الفريق لا يزال أمامه الكثير للقتال عليه رغم الخروج من كأس ملك إسبانيا وخسارة السوبر المحلي أمام برشلونة.
ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بـ45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ولديه الفرصة للتعويض وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما تبقى من موسم 2025/2026.
الفريق سيلعب يوم السبت 17 يناير الجاري أمام ليفانتي على ملعب سانتياجو برنابيو، ويلتقي بعدها موناكو في إطار دوري أبطال أوروبا، وهي مسابقة أخرى لا يزال يحتفظ فيها ريال بحظوظه، ويحتل المركز السابع بـ12 نقطة، بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر بعد 6 جولات.
- Getty
موقف كيليان مبابي أمام ليفانتي
المدرب الذي جاء بشكل مؤقت خلفًا لتشابي ألونسو قال للصحفيين:"إنه يتحسن وفي حالة جيدة، وسيتواجد في قائمة الفريق أمام ليفانتي".
وأما عن الجاهزية البدنية عمومًا والخروج من كأس الملك:"لدي فكرة عن كل ما يقال، لو أراد أحد أن يفسر كلماتي كانتقاد لتشابي ألونسو فلن يتمكن من القيام بذلك، ما حدث أمام ألباسيتي كان نقصًا في الأفكار، وهناك بعض الجوانب البدنية التي يعتبر المسؤول عنها الآن هو أنا مع أنطونيو بينتوس المعد البدني".
وأضاف:"من الطبيعي أن أكون مسؤولًا عن ذلك بطبيعة عملي كمدرب لريال مدريد، سأعمل مع بينتوس لاستعادة أفضل نسخة من اللاعبين".
وفي سياق متصل تحدث أربيلوا عن جاهزية الجناح البرازيلي رودريجو أمام ليفانتي، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يتدرب لذلك لن يكون متاحًا.
وفي سياق آخر، دافع أربيلوا عن أكاديمية كاستيا، الخاصة بريال مدريد، بقوله "لقد قرأت الكثير من الانتقادات الموجهة إليها، ولكنها بالنسبة لي، الأفضل في العالم".