حرب التصريحات تشتعل في ريال مدريد.. "لا تنشروا الغسيل القذر أمام الجميع".. فالدانو يوجه صفعة دبلوماسية لأربيلوا

لم تكن ليلة الانتصار على ليفانتي مجرد أمسية كروية عابرة في العاصمة الإسبانية مدريد؛ بل تحولت إلى ساحة معركة مفتوحة، ليس فقط على العشب الأخضر لملعب سانتياجو برنابيو، بل امتدت شرارتها لتشعل فتيل أزمة مؤسسية داخل أروقة النادي الملكي.
فبينما كانت الجماهير تنتظر هدوء العاصفة بعد الفوز بهدفين نظيفين، قرر المدير الفني الجديد، ألفارو أربيلوا، إطلاق تصريحات نارية أعادت توجيه البوصلة من الاحتفال بالنقاط الثلاث إلى التراشق الإعلامي، مما استدعى تدخلاً حكيماً وعاجلاً من أحد أبرز حكماء النادي عبر التاريخ، الأرجنتيني جورج فالدانو.
يبدو أن ريال مدريد يعيش مخاضاً عسيراً يتجاوز حدود النتائج الفنية، حيث تحول المؤتمر الصحفي لأربيلوا إلى محكمة علنية، دافع فيها بشراسة عن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، وهاجم فيها قطاعاً من الجماهير، ليرسم بذلك مشهداً درامياً ينذر بانقسام حاد في الصف المدريدي.