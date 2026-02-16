أخبار الهلال اليوم | رد "معادن" على تمويل صفقة بنزيما .. مفاجأة إيمينالو والفرنسي يتنازل من أجل الزعيم!

أكد الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، أن كريم بنزيما تنازل عن بقية رواتبه مع الاتحاد، وأن عقده مع الهلال أقل من مبلغه مع العميد، الذي كان يبلغ ما يتراوح بين 50-60 مليون يورو سنويًا، وجميع رواتب اللاعب ستكون من موارد النادي.

وأوضح الشنيف أن الهلال سيدفع مبلغ الـ6 شهور التي كانت متبقية في عقد بنزيما مع الاتحاد، أي يتراوح بين 25-30 مليون يورو، فيما يتقاضى اللاعب راتبًا أقل مع الهلال خلال الموسم المُقبل.

"كريم بنزيما انتقل إلى الهلال رغمًا عن الاتحاد"، هكذا دار حديث مثير للجدل، حول كواليس جديدة تتعلق بالانتقال التاريخي للنجم الفرنسي في فترة الميركاتو الشتوي.

الهلال فاجأ الجميع بتعاقده مع كريم بنزيما، وذلك بعد غضب الأخير إزاء عدم توصله لاتفاق مع الاتحاد بشأن تجديد عقده، الأمر الذي دفعه للتغيب عن المباريات، قبل أن ينتقل إلى قلعة الزعيم، بعقد لمدة موسم ونصف.

وبين عشية وضحاها، تحول كريم بنزيما، من معشوق الجماهير الاتحادية، إلى منبوذها، بعدما لعب دور البطولة في إعادة العميد لمنصات التتويج بدوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الموسم الماضي.