تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | حقيقة طلب كانسيلو "فسخ عقده"، وجاهزية نونيز لمواجهة الفتح

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 20 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • بونو: شكرًا للهلال

    توجه ياسين بونو بالشكر لفريقه الهلال بعد فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا للعام الجاري، إذ تُوج بالجائزة مساء أمس في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي أقيم في الرباط.

    ونشر حساب الهلال الرسمي على منصة إكس مقطع فيديو تحدث خلاله بونو بعد التتويج، وقد توجه بالشكر للهلال وجمهوره على دعمه المستمر.

    وأضاف "الجوائز الفردية دائمًا ما تكون لصالح الفريق، الفضل الكبير لنادي الهلال وأشكره وأشكر جمهور الفريق على كل الدعم. ديما هلال".

  • نونيز جاهز لموقعة الفتح

    حسم الهلال موقف مهاجمه داروين نونيز من مواجهة الفتح مساء السبت القادم في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

    النادي السعودي كان قد أعلن تعافي اللاعب من إصابته في الركبة وخضوعه لبرنامج تأهيلي خلال فترة التوقف الدولي استعدادًا للعودة إلى المباريات، وقد أخضعه لاختبارات بدنية وفنية خلال الساعات الأخيرة لحسم موقفه من العودة للعب.

    وكما يبدو، فقد جاءت النتائج إيجابية، حيث أعلن النادي عودة نونيز للتدريبات الجماعية، وذلك بنشر عدة صور له عبر حساب النادي على منصة إكس، وبهذا يُصبح المهاجم جاهزًا للعب أمام الفتح.

    نونيز كان قد غاب عن مواجهتي الهلال الأخيرتين أمام الشباب والنجمة في دوري روشن السعودي، وكذلك مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.

    وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.

    لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.

    الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

    وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.

    وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.

    واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

