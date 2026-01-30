أخبار النصر اليوم | إعارة "وشيكة" إلى الليجا .. دوران مطلوب في إيطاليا وعودة حلم رونالدو وميسي "معًا"!

بعد فشل مساعيه مع النصيري .. يوفنتوس يتحرك لضم دوران

البحث الطويل عن مهاجم جديد ليكون تحت تصرف لوتشيانو سباليتي أعاد يوفنتوس إلى مسار سبق أن سلكه في الأسابيع الماضية: المسار الذي يؤدي إلى فنربخشة.

لكن هذه المرة، لم يكن يوسف النصيري في مرمى النادي الأبيض والأسود، بل زميله في الهجوم جون دوران.

وفقًا لما أوردته صحيفة Sports Digitale التركية، بدأ يوفنتوس أيضًا في إجراء الاتصالات الأولى مع المهاجم، الذي يمتلك حقوقه نادي النصر.

لو فسخ عقده مع الهلال .. "مخرج قانوني" ينقذ عبدالله الحمدان من مصير كنو وأزمة قد تطيل مدة غيابه!

بات ملف عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أحد أبرز الملفات على الساحة الكروية في السعودية، مع تبقي أيام قلائل على غلق باب الميركاتو الشتوي، مطلع فبراير المُقبل.

وقرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، استبعاد الحمدان من قائمة مباراة القادسية، في قمة الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

هذا الاستبعاد جاء بالتزامن مع الأزمة الدائرة حول ملف الحمدان، في ظل التقارير الواردة بشأن حصول النصر على توقيع اللاعب، والشكوى الذي تدرس إدارة الهلال، تقديمها في هذا الصدد.