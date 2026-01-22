أخبار الاتحاد اليوم | موعد حسم الصفقة الأولى .. شرط كانتي للتجديد وحقيقة "تبادل" العبود مع الهلال!

أكد الإعلامي محمد البكيري، أن نادي الاتحاد بات قريبًا من حسم صفقته الأولى خلال 48 ساعة، بالتعاقد مع وليد الأحمد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

وأوضح البكيري، عبر برنامج "ملاعب"، أن صفقة وليد الأحمد تقترب من لحظاتها الأخيرة، والمتبقي هو الاتفاق على الأمور المالية، مضيفًا أن قلب الدفاع هو المركز الأكثر احتياجًا لتجديد "حيوية" الفريق من أجل الاستحقاقات المُقبلة.

ونوّه البكيري بأن أزمة الاتحاد تكمن في ضم أكثر من سبعة لاعبين فوق سن الثلاثين، وهذا مؤشر خطير لمعدل أعمار الفريق، مضيفًا أنه كان ضد قرار الإدارة بتجديد عقد أحمد شراحيلي، كونه غاب عن الملاعب لفترة طويلة، فضلًا عن تخطيه حاجز الـ30.

ووفق صحيفة "الرياضية"، فإن الاتحاد قدم عرضًا يتضمن قيمة مالية تسدد لصالح نادي التعاون، مع عرض مالي للاعب كراتب سنوي، علمًا بأن العميد وضع أكثر من مرشح على طاولته، إلا أنه قوبل برفض القادسية للتخلي عن جهاد ذكري، وكذلك النصر الذي اشترط إبرام صفقة تبادلية وضم موسى ديابي مقابل رحيل عبد الإله العمري.