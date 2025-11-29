AFP
"يجب أن نكون أصدقاء".. رئيس أتلتيكو مدريد يقتحم معركة لابورتا وبيريز!
ماذا قال رئيس أتلتيكو مدريد؟
وجه الرئيس "الروخيبلانكوس" دعوة للهدوء والوحدة في كرة القدم الإسبانية، مناصرًا لأجواء الصداقة بدلاً من الصراع.
وعلق إنريكي سيريزو: "علينا أن نكون متحدين من أجل الأمور القادمة والحالية، وبهذه الطريقة سنربح أكثر بكثير. يجب أن نتحلى بالصبر والاتزان. يجب أن نكون أصدقاء جيدين، ففي هذه الرياضة نأتي لنكسب الأصدقاء، لا لنخسرهم".
وتتعارض تصريحاته مع التصعيد اللفظي بين فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا، اللذين تبادلا الانتقادات المباشرة المتعلقة بـ "قضية نيجريرا" والتحكيم، ما زاد من توتر العلاقات المؤسسية بين الكيانين.
وفيما يتعلق بالفريق المدريدي نفسه، دافع المنتج السينمائي عن تعافي أتلتيكو مدريد، ومروره بفترة جيدة، وذلك رغم التوقعات الأولية التي استبعدت الفريق بسبب البداية السيئة للموسم.
وأوضح قائلاً: "نحن بخير، وإذا فزنا على أوفييدو سنكون أفضل بكثير. لقد استبعدوا أتلتيكو قبل الأوان، ولقد قلت ذلك عندما لم يكن الوضع جيدًا. كل الفرق تمر بكبوات، وقد حدثت لنا في البداية، لكننا تعافي بشكل كبير. أعتقد أننا سنحقق أشياء عظيمة هذا الموسم".
- Getty Images
تصريحات بيريز تشعل الجدل
وجّه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سلسلة من الاتهامات الحادة تجاه برشلونة منذ أيام، مجددًا الجدل حول قضية المدفوعات التي طالت نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.
وخلال كلمته في الجمعية العمومية للنادي الملكي يوم الأحد الماضي، انتقد بيريز مستوى التحكيم في إسبانيا، قائلًا: "الوضع التحكيمي في بلادنا لم يعد مقبولًا، ومن المخجل ألا يختار الفيفا حكمًا إسبانيًا واحدًا لكأس العالم للأندية الأخيرة".
وأضاف بيريز بنبرة حادة: "من غير المنطقي أن يقوم برشلونة بدفع أكثر من 8 ملايين يورو لنائب رئيس لجنة الحكام على مدى 17 عامًا، أيًا كان المبرر، هذه الفترة تتزامن بالصدفة أو بغيرها، مع واحدة من أفضل مراحل برشلونة في تاريخ الدوري".
- Getty Images
لابورتا يُهاجم ريال مدريد بقوة
وخلال حديثه في أندورا لا فيا، شن لابورتا هجومًا قويًا على ريال مدريد، ردًا على تصريحات فلورنتينو بيريز في الجمعية العمومية للنادي الملكي، والتي برّر خلالها رئيس مدريد انتصارات برشلونة بدفع المال لنيجريرا.
وقال لابورتا: "تذكرت الآن التصريحات التي أدلى بها بيريز في الجمعية العمومية لمدريد، ولم تتح لي الفرصة للرد عليها من قبل، أعتقد أن تلك التصريحات في غير محلها، وتُظهر مدى معاناة ريال مدريد من البارشلونيتيس".
وأضاف: "يبدو أنهم بحاجة لذكر برشلونة دائمًا لتبرير لا شيء، هم موجودون طوال الوقت في القضية القضائية الخاصة بـ"قضية نيجريرا"، ويطيلونها بلا سبب لأنهم يعرفون أنه لا شيء ضد برشلونة، لكنها طريقة لتبرير أمر غير صحيح، وبرشلونة لم يشترِ حكمًا أبدًا، وبشكل عام الحكّام لا يجاملون برشلونة، بل جاملوا مدريد طوال حياتهم".
ثم قدّم مثالًا على ذلك، قائلاً: "على سبيل المثال لا الحصر: في الجولة الماضية، سجّل ريال مدريد هدفين، الأول لمس فيه بيلينجهام الكرة بيده بشكل واضح، والثاني قام فيه فينيسيوس بكسر أنف إينييجو، هذان الهدفان لم يكن يجب احتسابهما، ولو لم يُحتسبا لكان برشلونة الآن متصدرًا للدوري".
وقال: "هم يعانون من هوس مرضي بأفضل فترة في تاريخ برشلونة، لم يعجبهم أن يكون برشلونة هو المرجع العالمي، من 2004 إلى 2015، الفترة التي كان فيها البلوجرانا مهيمنًا".
وواصل: "يحاولون إيجاد أعذار لا معنى لها، كنا الفريق الأفضل لعبًا، والمعروف عالميًا، والمحبوب بسبب ما قدّمناه، والمعترف به بسبب جودتنا، فزنا بالعديد من الألقاب، وكان أسلوب برشلونة مُعجبًا به في كل العالم، فلا يبحثوا عن أعذار الفاشلين".
وشدد رئيس برشلونة على أنه لا يخشى هجمات مدريد، مضيفًا: "إذا كانوا غارقين في البارسلونيتيس فأنا سعيد، لأن ذلك يحدث عادةً عندما يكون برشلونة في أفضل فتراته وناجحًا".
- Getty Images Sport
ماذا بعد في الدوري الإسباني؟
يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 14 مباراة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد "الوصيف"، والذي خاض مباراة أقل، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، وبفارق نقطة واحدة خلف فياريال "الثالث".
وجاء فوز برشلونة في الجولة الأخيرة على حساب ألافيس بنتيجة 3-1، بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على جيرونا خارج الديار، ويضرب أتلتيكو موعدًا في ملعبه مع ريال أوفييدو، ويحل فياريال ضيفًا على ريال سوسيداد.
