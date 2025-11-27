"لا يمكن أن نستمر هكذا" .. آرني سلوت يرد على سؤال إقالته من ليفربول بعد نكسة آيندهوفن!

واعترف آرني سلوت بأنه يتفهم سبب التشكيك حول مستقبله مع ليفربول، بعد الخسارة المحرجة أمام آيندهوفن وصافرات الجماهير بعد نهاية المباراة.

وقال سلوت "لا أعتقد أنه مهم إذا كان الأمر عادلًا أم لا، لكنه أمر طبيعي. أتفهم ذلك. إذا خسر أي مدرب حول العالم، مباريات كرة القدم، وكثيرًا كما حدث معنا، فمن الطبيعي أن يكون للناس رأي في ذلك".

وأضاف "أعتقد أن الأمر صدمة للجميع. للاعبين والصحفيين هنا، ولي، هذا الأمر غير متوقع للغاية، عندما ننظر إلى الجودة التي نقدمها. هل هو نقص ثقة؟ لم أرَ ذلك في الشوط الأول. حاولنا صنع فرص كثيرة، وحتى بعدما تأخرنا (1-2)، رأيتنا أيضًا نصنع فرصًا أخرى كي نتعادل، ولكن في نهاية المباراة، رأيت أن ذلك ربما أثر على لاعب أو اثنين، أننا متأخرون بثلاثة وأربعة، هذا صحيح".

ورغم ذلك، فقد أكد سلوت أنه ليس قلقًا بشأن مستقبله في قلعة آنفيلد، مضيفًا أنه يحاول تحليل ومساعدة اللاعبين قدر استطاعته، وهناك لحظات يظهرون فيها جودتهم، ولكن النتائج لا تعكس ذلك".

وتابع "من الواضح أني لا أفعل ذلك بالطريقة التي فعلتها في الموسم الماضي، لأنه عندما نتحدث عن الأخطاء الفردية، فإن ذلك قد يأتي أيضًا من جهد جماعي، لذلك أحتاج أن أكون أفضل، وهذا ما أحاول فعله كل يوم لتحسين الفريق، هذا ما أركز عليه".

واعترف سلوت بأنه يتحدث مع مسؤولي النادي، ولكن ليس بمعنى أنهم يقولون له في كل دقيقة "نحن ندعمك"، ولكنهم يتحدثون كثيرًا في الفوز أو الخسارة، كما كانوا في الموسم الماضي.

واستطرد "لدينا محادثات اعتيادية، أشعر معها بالثقة، ولكني لم أتحدث معهم بعد المباراة (ضد آيندهوفن)، سنرى".