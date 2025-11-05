بينما استبعد الجناح باعتباره غير لائق للوس بلانكوس، أغدق زامورانو الثناء على بيدري، واصفاً إياه بـ "الظاهرة" وحث برشلونة على توجيه يامال بشكل أفضل وسط المشتتات الأخيرة خارج الملعب.
"لا يملك الرقي والثقافة".. نجم ريال مدريد السابق يرفض ضم يامال ويتمنى خطف "ظاهرة" برشلونة!
زامورانو يصف يامال بأنه "لا يصلح للعب في ريال مدريد"
شن مهاجم مدريد السابق زامورانو انتقاداً قوياً لجناح برشلونة البالغ من العمر 18 عاماً، قائلاً إن يامال "لا يمثل الجوهر أو الروح لما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد".
ووصف التشيلي يامال بأنه لاعب موهوب يفتقر إلى النضج والشخصية المتوقعة في سانتياجو برنابيو. تأتي تعليقاته وسط تدقيق متزايد في مواقف النجم الشاب واحترافيته بعد أسابيع قليلة مضطربة داخل وخارج الملعب.
- Getty Images Sport
"بيدري يملك جوهر مدريد"
في حديثه إلى جوسيب بيدريرول من برنامج "إل شيرينجيتو"، أوضح نجم مدريد السابق مشاعره بوضوح عند مقارنة يامال بلاعب خط وسط برشلونة بيدري، الذي وصفه بأنه مثال مثالي للتواضع والرقي: "لن أوقع مع لامين يامال لريال مدريد. إنه نجم، لكنه لا يجسد الجوهر أو الروح لما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد".
وأضاف: "سأوقع مع بيدري، إنه نجم وظاهرة... وبدون أن ينطق بكلمة. إنه متواضع، واقعي، ولا يتحدث إلا عند الضرورة. بيدري يملك الجوهر، الروح، لريال مدريد".
واصل زامورانو، الذي مثّل لوس بلانكوس بين عامي 1992 و 1996، التأكيد على أن اللاعبين الذين يرتدون القميص الأبيض يجب أن يعكسوا "رقي وثقافة" النادي.
واستطرد: "ريال مدريد فريق يتمتع بالرقي والثقافة، واللاعبون الذين يلعبون لمدريد يجب أن يمثلوا ذلك. لم أسمع ميسي قط يقول إن ريال مدريد يسرق، وقد كان الأفضل في العالم".
كان تعليقه إشارة مباشرة إلى بث يامال على منصة "تويتش" قبل الكلاسيكو، حيث أثار المراهق الجدل بقوله ساخراً: "نعم، بالطبع، إنهم يسرقون، وهم يشتكون"، وهو التعليق الذي أغضب العديد من لاعبي مدريد وأجج الانتقادات المتزايدة بشأن نضجه.
مطالبات لبرشلونة بتوجيه يامال
على الرغم من انتقاداته، قدم زامورانو نصيحة لبرشلونة، مشيراً إلى أن يامال لا يزال لديه القدرة على أن يصبح لاعباً أسطورياً إذا تم توجيهه بشكل صحيح.
وقال: "عليهم أن يحاولوا توجيه لامين يامال. بهذه الطريقة فقط سيصبح لاعباً رائعاً. اللاعبون الذين يتركون إرثاً مصنوعون من طينة مختلفة".
كانت معاناة الجناح الشاب واضحة داخل وخارج الملعب. فهو يكافح إصابة متكررة في منطقة العانة، بينما يتعامل أيضاً مع تدقيق إعلامي متزايد في أعقاب انفصاله الأخير عن المغنية نيكي نيكول.
كما تورط في مشادة مع قائد ريال مدريد داني كارباخال في نهاية مواجهة الكلاسيكو الأخيرة بين الجانبين، والتي فاز بها الميرينجي 2-1
مدرب برشلونة هانز فليك، الذي يواصل دعم المراهق علناً، تطرق إلى مخاوف لياقة يامال بعد الفوز 3-1 على إلتشي. وأوضح: "عليه أن يتعامل مع إصابته؛ إنه منضبط. عليه أن يتدرب، ويخضع للعلاج... وهو يفعل ذلك. لا أستطيع القول إن الإصابة انتهت؛ إنها تأتي وتذهب. وعليه أن يتعامل معها".
أعرب المدرب الألماني سراً عن إحباطه من المشتتات المتزايدة المحيطة بالجناح، لكنه لا يزال يأمل في أن يعود تركيز يامال بمجرد استقرار إصابته وتخفيف الضغط الإعلامي.
- Getty Images Sport
التركيز يتحول إلى اختبار بروج
قبل فترة التوقف الدولي يتحول اهتمام برشلونة الآن مرة أخرى إلى كرة القدم حيث يستعدون لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.
يحتل العملاق الكتالوني حالياً المركز التاسع في الجدول القاري ويستهدفون تحقيق فوز حاسم لتعزيز آمالهم في التأهل قبل مواجهة سيلتا فيجو في الليجا.
متأخرين بفارق خمس نقاط عن المتصدر ريال مدريد، يقع رجال فليك تحت ضغط لتقليص الفجوة قبل فترة التوقف الدولي.
مع تراكم المباريات، يعول المدرب الألماني على نجومه الشباب بمن فيهم يامال، الذي سجل أربعة أهداف في تسع مباريات هذا الموسم، لاستعادة إيقاعهم والمساعدة في استقرار أداء النادي خلال مرحلة حاسمة من الموسم.