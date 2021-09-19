صلاح وعودة كوكا وفرد جديد .. قائمة محترفي مصر لمباراتي ليبيا

ليبيا أولى المهام الرسمية لكيروش مع منتخب مصر

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش؛ المدير الفني لمنتخب مصر قائمة محترفي الفراعنة المبدئية، استعدادًا لمواجهة ليبيا، والتي شهدت عودة بعض اللاعبين الذين غابوا خلال فترة قيادة حسام البدري للفريق.

المهمة الأولى لكيروش:

اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، كانت قد أقالت المدرب السابق للفراعنة البدري بعد التعادل أمام الجابون بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ولم يكن التعادل هو سبب الإقالة الوحيد، إذ أن المنتخب المصري قدم مع البدري واحدة من أسوأ فتراته من ناحية الأداء الفني.

ومن المقرر أن يقود كيروش الفراعنة في أول مباراة رسمية في التاسع من أكتوبر المقبل، ثم يلتقي به مجددًا، في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات المونديال.

من ضم كيروش من المحترفين لمواجهتي ليبيا؟

قائمة كيروش شهدت ضم عمر مرموش؛ محترف شتوتجارت الألماني، لأول مرة لمنتخب مصر الأول.

فيما يعود الرباعي أحمد حسن "كوكا"، أحمد ياسر الريان، سام مرسي وكريم حافظ للفريق.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، كوكا (قونيا سبور)، محمد النني (آرسنال الإنجليزي)، مصطفى محمد (جلطة سراي التركي)، سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)، عمر مرموش (شتوتجارت)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي) وكريم حافظ (يني مالتيا التركي).

ما هو وضع منتخب مصر في التصفيات؟

الفراعنة يحتلون المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد ست نقاط فقط، بفارق نقطتين عن ليبيا؛ صاحبة الصدارة.

فيما تحل الجابون في المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرًا أنجولا دون أي رصيد من النقاط.

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