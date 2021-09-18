كلوب: صلاح لا يحصل على البطاقات إلا عند التسجيل .. ونحترمه كثيرًا!

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يؤكد على احترامه الكبير لمحمد صلاح.

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح هداف الريدز بسبب كل ما يقدمه للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب التغلب على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب أنفيلد عصر السبت.

وقال كلوب عن خلع صلاح لقميصه بعد هدفه: "أتذكر تلك المرة التي سجل فيها أمام مانشستر يونايتد وقام بالمثل، كدت أن أخلع قميصي في تلك الليلة، هو لا يحصل على البطاقات الصفراء إلا عندما يسجل".

وأضاف عنه: "محمد صلاح يحظى بكل الاحترام الممكن من قبلنا، لو لم تقدم له ما يستحقه من احترام عليك أن تسأل نفسك لماذا".

وأردف: "يا له من لاعب ويا له من محترف ويا له من شخص، نحن نقدره كثيرًا، لا يمكنكم أن تصدقوا كم نقدره".

وكان صلاح قد سجل هدف ليفربول الثاني في لقاء اليوم ضد كريستال بالاس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي ميشيل أنطونيو نجم وست هام وبنفس عدد الأهداف مع صاحب المركز الثالث أيضًا برونو فيرنانديش.

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