"SIUUU" .. سجل في فريق رونالدو واحتفل أمام أعينه على طريقته!

يبدو أن الجميع يحب تقليد رونالدو.

كشف جايك هايد لاعب فريق ريكسهام الويلزي عن موقف غريب تعرض له البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة بين فريقه ومانشستر يونايتد قبل حوالي عامين.

جاء هذا خلال بث عبر قناة "RobRyanRed" على موقع يوتيوب، وأكد خلاله أن رونالدو اضطر لمشاهدة احتفاله الشهير "SIUUU" يتم تنفيذه عن طريق أحد الخصوم.

وقال جايك: "هذه حقيقة، أستطيع تأكيد ذلك، رونالدو كان يقف هناك ويشاهد في ذلك الوقت، لقد كان شاهدًا بنفسه على ما حدث في تلك المباراة".

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وأضاف: "آرون هايدين قام بما يجيده، فقفز فوق أحد المدافعين وسجل بعد دقيقة واحدة فقط من ركلة ركنية، وذهب إلى الراية على الجانب واحتفل على طريقة رونالدو".

جدير بالذكر أن ريكسهام كان قد لعب أمام مانشستر يونايتد وديًا مرة أخرى في الصيف الماضي بالولايات المتحدة، لكن هذه المرة في غياب رونالدو الذي انتقل للنصر السعودي.