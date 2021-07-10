PES 2022 ديمو: تاريخ الإصدار، وكيفية التنزيل، ومتى تكون متاحة؟

شهدت اللعبة الشهيرة، العديد من التطورات والتعديلات في نسخة 22، ويمكن لك تجربتها قبل إطلاق النسخة الكاملة من اللعبة

PES واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية في عالم كرة القدم، خاصة أنها تركز على جودة اللعب، أكثر من تراخيص الدوريات واللاعبين، والرسومات المتحركة.

وكي تزيد شركة كونامي، من إثارة عشاق اللعبة، تطلق كل عام نسخة ديمو قبل إطلاق اللعبة بشكل نهائي وكامل، وهذا العام أطلقت كونامي ديمو بنظام مجاني يمكن للجميع تحميله بنظام جديد.

وستكون نسخة الديمو الكاملة ستكون متاحة قريبًا، ولكن التوقعات تشير إلى أن هناك تحسينات كبيرة ستحدث من ناحية الرسومات المتحركة، وجودة اللعب والكثير من الأمور.

متى يصدر ديمو PES 2022؟

الإصدار الأول من ديمو لعبة PES سيكون مجانيًا، وعبارة عن اختبار أداء اللعبة عبر الإنترنت، ويأتي هذا الإصدار ومعه توضيح من الشركة بأنه لن يكون قريبًا من الإصدار النهائي.

وتم إصداره للجميع في 24 يونيو، وسيكون متاحًا حتى 8 يوليو.

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وجاء في بيان الشركة المنتجة للعبة، أن الهدف الرئيسي من ذلك الإصدار، هو تقييم استقرار وجودة خادم الاتصالات.

وشددت كونامي في بيانها على أن هناك العديد من الأمور قابلة للتغير والتعديل، وتمنت أن يحصل الإصدار على إعجاب اللاعبين.

ما هي الأجهزة التي سيعمل عليها ديمو PES 2022؟

ديمو PES 22 سيكون متوافرًا ويمكن تحميله من خلال الأجهزة التالية، PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S and Xbox One.

ولا يوجد نسخة ديمو لأجهزة الكمبيوتر الشخصي، ولكن بطبيعة الحال سيكون هناك نسخة للإصدار النهائي والذي سيتم الكشف عنه يوم 21 يوليو.

ما هي الفرق الموجودة في ديمو PES 2022؟

تمتلك شركة كونامي اتفاقيات مع العديد من الأندية، وعلى رأسهم يوفنتوس، برشلونة، مانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، وكل تلك الفرق ستكون موجودة في الإصدار الأول للديمو.

وتمتلك كونامي ترخيص حصري لفريق يوفنتوس، مما يعني أنه لن يكون متاحًا في أي لعبة أخرى، وسيكون باسم مستعار في لعبة FIFA 22 الشهيرة وسيحمل اسم Piemonte Calcio، بأطقم وشعار مختلف عن الحقيقة.

ما هي الملاعب الموجودة في ديمو PES 2022؟

الملعب الوحيد المتاح في الوقت الحالي هو eFootball Stadium، ولكن يمكنك اختيار ما إذا كنت ستلعب أثناء النهار أو الليل لمشاهدة تأثيرات الإضاءة الخاصة باللعبة.

ولكن لا يمكن تغيير وقت المباراة، ولا يوجد وقت إضافي أو ركلات ترجيح.