تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد| مواعيد المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون
بدأ ريال مدريد، تحت قيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي، الاستعداد للموسم المقبل، بروح ومعنويات مرتفعة لتعويض إخفاق الموسم الماضي، والذي خيب فيه الميرينجي آمال جماهيره بعد الخروج بموسم صفري.
وشهد الموسم الماضي، فشل ريال مدريد في تحقيق لقب الدوري واحتل المركز الثاني، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد تشيلسي البطل، وفي كأس ملك إسبانيا خرج الميرينجي من دور الـ 32 على يد ديبورتيفو ألكويانو الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.
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ورحل المدرب زين الدين زيدان، وتولى كارلو أنشيلوتي تدريب الميرينجي خلفًا له، وبدأت المرحلة التحضيرية للموسم الجديد بالعودة إلى التدريبات، والمباريات الودية.
وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية للبلانكوس استعداداً لموسم 2021-22، مباريات ريال مدريد القادمة في الصيف، موعد انطلاق مبارياته في الموسم الجديد وأكثر من ذلك..
ما هي مباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد؟
حتى الآن أعلن ريال مدريد عن خوضه مباراة واحدة فقط، وستكون يوم 25 يوليو 2021، أمام رينجرز، على ملعب إيبروكس، في إطار احتفال الفريق الاسكتلندي بمرور 150 عامًا على تأسيسه.
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|رينجرز - ريال مدريد
|الأحد 25 يوليو 2021،
19:00 مصر، 20:00 السعودية
|-
|إيبروكس
ما هي صفقات ومن رحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية؟
أبرم ريال مدريد حتى الآن صفقة رسمية واحدة وهي ضم دافيد ألابا بنهاية عقده في بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر مجانية.
بالإضافة إلى عودة بعض اللاعبين من الإعارات، مثل جاريث بيل، ومارتين أوديجارد، ولوكا يوفيتش.
بينما رحل لاعب واحد فقط من الميرينجي، هو القائد سيرخيو راموس الذي انتهى عقده، وانضم إلى باريس سان جيرمان.
الصفقات الرسمية لريال مدريد في سوق انتقالات صيف 2021:
|اللاعب
|الفريق
|القيمة
|دافيد ألابا
|بايرن ميونخ
|مجانًا
|مارتين أوديجارد
|آرسنال
|انتهاء إعارة
|داني سيبايوس
|آرسنال
|انتهاء إعارة
|جاريث بيل
|توتنهام
|انتهاء إعارة
|لوكا يوفيتش
|آينتراخت فرانكفورت
|انتهاء إعارة
|براهيم دياز
|ميلان
|انتهاء إعارة
|خيسوس فاييخو
|غرناطة
|انتهاء إعارة
الراحلون عن ريال مدريد في صيف 2021:
|اللاعب
|الفريق
|سيرخيو راموس
|-
ما هو جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022؟
سيبدأ ريال مدريد، مبارياته في الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس، أمام ألافيس على ملعب مينديزوروزا.
أما موعد الكلاسيكو الأول ضد برشلونة فسوف يقام يوم 24 أكتوبر على ملعب "كامب نو" بينما المباراة التالية في 20 مارس ومن المتوقع أن يحتضنها ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسيكون ديربي مدريد، يوم 12 ديسمبر في "سانتياجو برنابيو" وجولة الدور الثاني ستكون في "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو يوم 13 فبراير.
|الجولة
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|
1
|
ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد
|
الأحد 15 أغسطس 2021،
|
مينديزوروزا
|
2
|
ليفانتي - ريال مدريد
|
الأحد 22 أغسطس 2021،
|
سيوتات دي فالنسيا
|3
|ريال بيتيس - ريال مدريد
|
الأحد 29 أغسطس 2021،
|بينتو فيامارين
|4
|ريال مدريد - سيلتا فيجو
|
الأحد 12 سبتمبر 2021،
|سانتياجو برنابيو
|5
|فالنسيا - ريال مدريد
|
الأحد 19 سبتمبر 2021،
|ميستايا
|6
|
ريال مدريد - ريال مايوركا
|الأربعاء 22 سبتمبر 2021،
|سانتياجو برنابيو
|7
|
ريال مدريد - فياريال
|الأحد 26 سبتمبر 2021،
|سانتياجو برنابيو
|8
|
إسبانيول - ريال مدريد
|الأحد 3 أكتوبر 2021،
|كورنيلا آل برات
|
9
|
ريال مدريد - أتلتيك بيلباو
|
الأحد 17 أكتوبر 2021،
|
سانتياجو برنابيو
|
10
|
برشلونة - ريال مدريد
|
الأحد 24 أكتوبر 2021،
|
كامب نو
|11
|ريال مدريد - أوساسونا
|
الأربعاء 27 أكتوبر 2021،
|سانتياجو برنابيو
|
12
|
إلتشي - ريال مدريد
|
الأحد 31 أكتوبر 2021،
|
مانويل مارتينيز فاليرو
|
13
|
ريال مدريد - رايو فاييكانو
|
الأحد 7 نوفمبر 2021،
|
سانتياجو برنابيو
|14
|غرناطة - ريال مدريد
|
الأحد 21 نوفمبر 2021،
|نوفوس لوس کارمنس
|15
|
ريال مدريد - إشبيلية
|الأحد 28 نوفمبر 2021،
|سانتياجو برنابيو
|16
|
ريال سوسييداد - ريال مدريد
|الأحد 5 ديسمبر 2021،
|أنويتا
|17
|
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد
|الأحد 12 ديسمبر 2021،
|سانتياجو برنابيو
|18
|
ريال مدريد - قادش
|الأحد 19 ديسمبر 2021،
|سانتياجو برنابيو
|19
|
خيتافي - ريال مدريد
|الأحد 2 يناير 2022،
|ألفونسو بيريز
|20
|
ريال مدريد - فالنسيا
|الأحد 9 يناير 2022،
|سانتياجو برنابيو
|21
|
أتلتيك بيلباو - ريال مدريد
|الأربعاء 19 يناير 2022،
|سان ماميس
|22
|
ريال مدريد - إلتشي
|الأحد 23 يناير 2022،
|سانتياجو برنابيو
|23
|
ريال مدريد - غرناطة
|الأحد 6 فبراير 2022،
|سانتياجو برنابيو
|24
|فياريال - ريال مدريد
|
الأحد 13 فبراير 2022،
|لا سيراميكا
|25
|ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيس
|
الأحد 20 فبراير 2022،
|سانتياجو برنابيو
|26
|
رايو فاييكانو - ريال مدريد
|الأحد 27 فبراير 2022،
|فاييكاس
|27
|
ريال مدريد - ريال سوسييداد
|الأحد 6 مارس 2022،
|سانتياجو برنابيو
|28
|
ريال مايوركا - ريال مدريد
|الأحد 13 مارس 2022،
|إيبيروستار
|29
|
ريال مدريد - برشلونة
|الأحد 20 مارس 2022،
|سانتياجو برنابيو
|30
|سيلتا فيجو - ريال مدريد
|
الأحد 3 أبريل 2022،
|بالايدوس
|31
|
ريال مدريد - خيتافي
|الأحد 10 أبريل 2022،
|سانتياجو برنابيو
|32
|
إشبيلية - ريال مدريد
|الأحد 17 أبريل 2022،
|رامون سانشيز بزخوان
|33
|
أوساسونا - ريال مدريد
|الأربعاء 20 أبريل 2022،
|إل سادار
|34
|
ريال مدريد - إسبانيول
|الأحد 1 مايو 2022،
|سانتياجو برنابيو
|35
|
أتلتيكو مدريد - ريال مدريد
|الأحد 8 مايو 2022،
|واندا ميتروبوليتانو
|36
|
ريال مدريد - ليفانتي
|الأربعاء 11 مايو 2022،
|سانتياجو برنابيو
|37
|
قادش - ريال مدريد
|الأحد 15 مايو 2022،
|رامون دي كارانزا
|38
|
ريال مدريد - ريال بيتيس
|الأحد 22 مايو 2022،
|سانتياجو برنابيو