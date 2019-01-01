NxGn | كالوم هودسون ضمن أفضل 50 موهبة في العالم

جول تكشف لكم أفضل 50 موهبة صاعدة خلال هذا العام في كرة القدم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يوم الأربعاء سيكشف جول عن قائمة تضم أفضل 50 موهبة صاعدة خلال العام الحالي مع كلاً من فينيسيوس جونيور وجادون سانشو المنافسان على صدارة الترتيب.

يأتي هذا ضمن ما يفعله جول في كل عام، حيث يكشف عن قائمته لأفضل 50 موهبة شابة تحت 19 عامًا مع تصنيف اللاعبين وترتيبهم من حيث الخبرة مع الفريق الأول، وأيضًا من حيث القدرات والإمكانيات من قبل الخبراء القادمين من 42 دولة على مستوى العالم.

وسيأتي نجم تشيلسي الصاعد كالوم هودسون ضمن الـ 5 الأوائل في القائمة الخاصة بهذا العام، وذلك بعد أدائه الكبير في الفترة الأخيرة.

وحصل جاستين كلويفرت نجم روما الإيطالي حاليًا وأياكس أمستردام سابقًا على المركز الأول خلال نسخة العام الماضي من هذه القائمة، وكان اللاعب قد انتقل إلى روما مقابل حوالي 18 ونصف مليون يورو خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وفي هذا العام، يبدو أن هناك اسمين يحتلان جميع الأحاديث عن المواهب الصاعدة، وهما فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وجادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند بعد تألقهما مع فريقيهما خلال الموسم الحالي على المستوى المحلي والأوروبي.

وتم استدعاء جونيور إلى تشكيل المنتخب البرازيلي، بينما حفز سانشو من استخدام المواهب الشابة في مانشستر سيتي.

ويبدو كالوم هودسون رفقة سانشو وفينيسيوس المواهب الأبرز في أوروبا للجميع، حيث كانوا حديث العالم كله خلال الفترة الأخيرة.

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يتم الآن إجراء الحسابات النهائية وسيتم الكشف الأربعاء عن القائمة النهائية، من خلال الكثير من المقابلات ومقاطع الفيديو في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينيتش.