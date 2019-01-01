NxGn | أفضل 50 موهبة في العالم

جول تكشف لكم أفضل 50 موهبة صاعدة خلال هذا العام في كرة القدم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يوم الأربعاء سيكشف جول عن قائمة تضم أفضل 50 موهبة صاعدة خلال العام الحالي مع كل من فينيسيوس جونيور وجادون سانشو المنافسان على صدارة الترتيب.

يأتي هذا ضمن ما يفعله جول في كل عام، حيث يكشف عن قائمته لأفضل 50 موهبة شابة تحت 19 عامًا مع تصنيف اللاعبين وترتيبهم من حيث الخبرة مع الفريق الأول، وأيضًا من حيث القدرات والإمكانيات من قبل الخبراء القادمين من 42 دولة على مستوى العالم.

وحصل جاستين كلويفرت نجم روما الإيطالي حاليًا وأياكس أمستردام سابقًا على المركز الأول خلال نسخة العام الماضي من هذه القائمة، وكان اللاعب قد انتقل إلى روما مقابل حوالي 18 ونصف مليون يورو خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وفي هذا العام، يبدو أن هناك اسمين يحتلان جميع الأحاديث عن المواهب الصاعدة، وهما فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وجادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند بعد تألقهما مع فريقيهما خلال الموسم الحالي على المستوى المحلي والأوروبي.

وتم استدعاء جونيور إلى تشكيل المنتخب البرازيلي، بينما حفز سانشو من استخدام المواهب الشابة في مانشستر سيتي.

سحَرَ يَسحَر ، سَحْرًا وسِحْرًا ، فهو ساحِر ، والمفعول مَسْحور.. 🎩 pic.twitter.com/BH1c9Bt3Jy

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مارس ٢٠١٩

كان فينيسيوس جونيور مطمعًا للعديد من الأندية في أوروبا والتي كان على رأسها بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، الأول كان قريبًا من التعاقد مع النجم البرازيلي مقابل 35 مليون يورو، بينما كان الثاني قد قخل في مفاوضات مع النجم الشاب، قبل أن يظهر ريال مدريد وينهي كل شيء.

وعلى الرغم من ضياع الصفقة من بايرن ميونيخ، إلى أنهم قد حصلوا على خدمات جوهرة أخرى حين تعاقدوا مع النجم الصاعد الكندي ألفونسو ديفيز القادم من فانكوفر وايتكابس خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة.

بينما يأتي في تشيلسي كالوم هودسون الذي أصبح مفضلًا لدى مشجعى البلوز، ليعوض عدم نجاح الفريق اللندني في خطف فينيسيوس.

في هذه الأثناء، كان دييجو لانيز قد لعب مباراته الأولى في الدوري الإسباني، بعد انضمامه إلى ريال بيتيس في يناير الماضي، ليصبح ثاني أصغر لاعب مكسيكي يسجل في بطولة أوروبية.

لم يظهر ساندرو تونالي حتى الآن في الكالتشيو، على الرغم من تلقيبه ببيرلو الجديد ولكنه لم يلعب في الدوري الإيطالي حتى الآن.

ليبقى السؤال، هل سيكون بيرلو الجديد أحد أفراد القائمة التي سيختارها جول الأربعاء المقبل، أم أنه سيتم تعويضه بلاعب آخر؟

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يتم الآن إجراء الحسابات النهائية وسيتم الكشف الأربعاء عن القائمة النهائية، من خلال الكثير من المقابلات ومقاطع الفيديو في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينيتش.