EA Sports FC.. هل هناك اختلافات كبيرة عن "فيفا"؟

لعبة أمامها الكثير من التحديات.. أبرزها التاريخ

بدأت شركة EA Sports يوم الخميس بالترويج لـ EA Sports FC خليفة السلسلة التي استمرت 30 عامًا "فيفا".

عرضت الشركة شعار اللعبة الجديد، وروجت للأندية المشاركة والبطولات المحلية الكبرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

ستقدم EA Sports FC ألف نجم في اللعبة، كما سيشارك 700 فريق و 30 دوريًا في اللعبة، إلى جانب أكثر من "300 شريك كرة قدم عالمي" بما في ذلك البطولات والفرق المحترفة للسيدات، مثل NWSL بالولايات المتحدة ودوري السيدات في المملكة المتحدة.

قال نيك ولوديكا، المدير العام للمشروع الجديد، في بيان: "هنا تبدأ قصة EA Sports FC، نحن نبني على 30 عامًا من الريادة والتاريخ لخلق تجارب تجمع مجتمع كرة القدم العالمي معًا وتستمر في نقلها إلى مستقبل المشجعين".

في الوقت تتشابه الأشياء في أول نسخة للعبة مع نسخ "فيفا" الاعتيادية، إلا من الاسم داخل الصندوق الموجود أعلى الشاشة، وكذلك في بعض العروض الترويجية.