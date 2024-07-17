EA SPORTS تعلن عن جود بيلينجهام كنجم غلاف EA SPORTS FC™ 25

النجم الإنجليزي فاز بتلك الفرصة العظيمة

قامت شركة إلكترونيك آرتس إنك(NASDAQ: EA) اليوم بالكشف عن لاعب ريال مدريد وإنجلترا، جود بيلينجهام، كنجم الغلاف للعبة EA SPORTS FC™ 25، والتي سيتم إطلاقها عالميًا في وقت لاحق من هذا العام.

تم تصوير غلاف الإصدار العادي للعبة EA SPORTS FC 25 خلال الكلاسيكو في أبريل، باستخدام صورة أيقونية لجود في احتفاله المعروف باسم "بيلينجول"، بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام جماهيره في سانتياغو برنابيو. وباعتباره أصغر نجم غلاف عالمي يظهر على لعبة كرة قدم من EA SPORTS، سيتقلد بيلينجهام أيضًا الغلاف الجديد للعبة EA SPORTS MOBILE.

أما نسخة Ultimate فستجمع بين بيلينجهام وأساطير كرة القدم ديفيد بيكهام، زين الدين زيدان، وجيانلويجي بوفون، بالإضافة إلى الفائزة بجائزة الكرة الذهبية النسائية إيتانا بونماتي، مصحوبين بـ 17 من أكبر جوائز كرة القدم في العالم — بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أوروبا للسيدات، الكرة الذهبية، الدوري الإنجليزي الممتاز، لاليغا، دوري السيدات الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي وغيرها — كل منها يمثل لحظات أيقونية في مسيرات نجوم الغلاف.

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وبمناسبة هذا الإعلان، علق ديفيد جاكسون، نائب الرئيس للعلامة التجارية في EA SPORTS "منذ اللحظة بدأ نجمه باللمعان على المسرح العالمي، جسد جود ما يعنيه بذل كل شيء لناديك، فقد رسخ أداؤه مع ريال مدريد وإنجلترا مكانته كموهبة جيلية حقيقية بقدرة مذهلة على الارتقاء باللعبة وخلق لحظات لا تتكرر لمحبي كرة القدم. إن جود هو السفير المثالي لهذه السلسة ونحن سعيدون جدًا للترحيب به كنجم غلاف EA SPORTS FC لهذا العام."

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خلال هذا الموسم، ازدهر بيلينجهام بعد انتقاله إلى ريال مدريد حيث فاز بدوري أبطال أوروبا، لاليغا EA SPORTS، وكأس السوبر الإسباني مع ناديه، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الفردية تتضمن لاعب الموسم في لاليغا وجائزة الفتى الذهبي وجائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت سن 21. واستمر هذا التألق على الساحة العالمية بلحظات أسطورية قادت إنجلترا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 هذا الصيف، مما يؤكد حقًا مكانته كنجم واستحقاق مكانه على غلاف EA SPORTS FC 25.

وعلق بيلينغهام "لقد لعبت هذه السلسة مع أخي طوال الوقت أثناء نشأتي، وكنت دائمًا أفكر في مدى روعة بأن أكون يومًا ما على الغلاف. لطالما تألق العديد من الأساطير على الغلاف على مر السنين، وأنا سعيد بأن أكون أحدث لاعب إنجليزي يحصل على هذا الشرف منذ عام 2011. كما أني فخور جدًا بأن أكون على غلاف إصدار Ultimate مع أساطير حقيقية في اللعبة من الماضي والحاضر مثل بيكهام، بونماتي، بوفون وزيدان."

سيتم الكشف العالمي للعبة EA SPORTS FC™ 25 اليوم في الساعة 7م بتوقيت المملكة العربية السعودية على YouTube.

كما يمكن لمحبي السلسة من الحصول على جود بيلينجهام بتقييم 95* لفريقهم في EA SPORTS FC Mobile عند اللعب بدءًا من 18 يوليو ولغاية 30 يوليو احتفالًا بالكشف عن غلافه.