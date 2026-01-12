كيفية شراء تذاكر مباريات النصف نهائي في كأس الأمم الأفريقية 2025: التواريخ والفرق والأسعار والمزيد

تُقدّم نسخة هذا العام من كأس الأمم الأفريقية إثارة لا تُضاهى، مع وصول البطولة إلى مرحلة نصف النهائي، حيث بلغت المنافسة ذروتها وتشتعل حدة المواجهات بين أفضل فرق القارة السمراء.

الأربع منتخبات المتأهلة لنصف النهائي أصبحت الآن على أتم الاستعداد لخوض معارك حاسمة، كل واحدة تسعى لكتابة اسمها في التاريخ والتتويج باللقب الأغلى على الساحة الأفريقية.

هل أنت مستعد لتعيش سحر كرة القدم الأفريقية على أصوله؟ دع GOAL يكون دليلك الشامل لضمان مقعدك ومتابعة كل لحظة من مباريات نصف النهائي.

ما هي الفرق التي تأهلت إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية؟

لم تهدأ وتيرة الإثارة لحظة واحدة؛ فمع وصول كأس الأمم الأفريقية إلى مرحلة نصف النهائي وصلنا إلى أمتار حاسمة من المنافسة، حيث اصطفت أبرز فرق القارة للاستعداد لليلتين كرويتين لا تُنسى.

في نصف النهائي، يستعد المغرب، صاحب الأرض والجمهور، لمواجهة نيجيريا في قمة نارية تعد بالكثير من الأهداف والندية، بينما تواجه السنغال منتخب مصر في لقاء يرتقب له عشاق الكرة الأفريقية بحماسة كبيرة.

الأربع فرق المتأهلة قدمت أداءً استثنائيًا طوال البطولة، وسجلت لحظات لا تُنسى في طريقها إلى المربع الذهبي، وكل منتخب الآن على بُعد مباراة واحدة فقط من حلم الوصول إلى النهائي والاقتراب من التتويج باللقب الأغلى.

متى تقام مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يناير، الساعة 5:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) مصر ضد السنغال الاستاد الكبير في طنجة (استاد ابن بطوطة) - طنجة التذاكر 15 يناير، الساعة 8:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) نيجيريا ضد المغرب ملعب الأمير مولاي عبد الله - الرباط التذاكر

كيفية شراء تذاكر نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية؟

تعتمد تذاكر نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 هيكل أسعارٍ متدرجًا يعكس القيمة الكبيرة لمباريات خروج المغلوب. وتبدأ الأسعار الرسمية التي حددها "الكاف" لهذه المرحلة من 200 درهم مغربي (حوالي 22 دولارًا أمريكيًا) لمقاعد الفئة الثالثة، ما يمنح المشجعين فرصة اقتصادية لمتابعة صراع المنتخبات الثمانية الكبار نحو المربع الذهبي. أما الباحثون عن زوايا رؤية أفضل، فتتوفر تذاكر الفئة الثانية بسعر 400 درهم مغربي (حوالي 43 دولارًا أمريكيًا)، بينما تصل أسعار مقاعد الفئة الأولى الأكثر تميزًا إلى 600 درهم مغربي (حوالي 65 دولارًا أمريكيًا).

وقد أدت حدة التنافس وتواجد قوى كروية كبرى مثل المغرب ومصر ونيجيريا إلى إقبال جماهيري تاريخي، حيث تنفد تذاكر نصف النهائي غالبًا خلال دقائق معدودة من طرحها عبر البوابة الرسمية. ويبرز هذا التهافت بشكل جلي في المباراة المرتقبة بملعب الأمير مولاي عبد الله، والتي قد تجمع بين المغرب والكاميرون، حيث تُشير التوقعات إلى بيع كافة التذاكر بالكامل فور صدورها.

مع وصول البطولة إلى ذروتها، قد يجد المشجعون الذين فاتتهم التذاكر عند طرحها لأول مرة أنفسهم يتصفحون منصات ثانوية مثل SeatPick. في حين أن هذه المواقع توفر فرصة ثانية للحضور، من الضروري الاستعداد لارتفاعات كبيرة في الأسعار؛ حيث يمكن أن ترتفع الأسعار في هذه البورصات إلى ما يزيد عن قيمتها الاسمية.

هل يمكنني شراء تذاكر لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية في اللحظة الأخيرة؟

تُعد المنصات الثانوية، وفي مقدمتها SeatPick، خيارًا استراتيجيًا للجماهير الراغبة في تأمين مقاعدها بمجرد نفاد حصص التذاكر من الموقع الرسمي لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF). ومع ذلك، فإن دخول سوق "إعادة البيع" لمباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 يتطلب حذرًا وعناية فائقة لضمان تجربة مثالية في يوم المباراة وتجنب أي مفاجآت غير سارة.

ننصحك دائمًا بمقارنة الأسعار عبر المواقع الموثوقة والتدقيق في ضمانات البائع للتأكد من أصالة التذاكر الرقمية. ومن الضروري إدراك أن أسعار التذاكر على هذه المنصات تخضع لتقلبات حادة ترتبط بقانون العرض والطلب؛ لذا توقع قفزات كبيرة في الأسعار مع اقتراب صافرة البداية للمواجهات الكبرى ذات الرهانات العالية، مثل القمة المرتقبة بين المغرب والكاميرون في الرباط.

ونظرًا لأن تذاكر المباريات الأكثر جماهيرية قد تتبخر في غضون ثوانٍ معدودة، فإن السرعة في اتخاذ القرار فور العثور على عرض مناسب تعد عامل الحسم. احرص على حجز مقعدك مبكرًا لتكون جزءًا من صراع العمالقة نحو نصف النهائي، وتذكر دائمًا أن تذاكرك الرقمية يجب أن تكون مرتبطة بـ هوية المشجع (Fan ID) لضمان دخول سلس إلى مدرجات الملاعب المغربية.

أين تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

ستقام كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON 2025) في ست مدن مضيفة في المغرب، باستخدام تسعة ملاعب تم بناؤها حديثًا أو تم تحديثها لتلبية المعايير الدولية. ستشمل البطولة مباريات من مرحلة المجموعات وحتى النهائي، وتوفر مرافق عالمية المستوى لكل من اللاعبين والمشجعين.

استاد الأمير مولاي عبد الله (الرباط) - 68,700

ملعب مولاي حسن (الرباط) - 22,000

ملعب البريد ( الرباط) - 18,000

ملعب الملحق الأولمبي (الرباط) - 21,000

ملعب ابن بطوطة (طنجة) - 75,000

ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء) - 45,000

ملعب أدرار (أكادير) - 45,000

ملعب مراكش ( مراكش) - 45,000

ملعب فاس (فاس) - 45,000