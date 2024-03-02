ماذا ينتظر المدرب الألماني؟

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يبدو أن مستقبل الألماني توماس توخيل قصير الأجل مع بايرن ميونخ غير مضمون، رغم إعلان النادي البافاري رحيله بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج.

وذكرت شبكة سكاي ألمانيا أن "توخيل قد يرحل مبكرًا حال ودع البايرن دوري أبطال أوروبا، وبالتالي يتجه الفريق نحو موسم نادر دون أي ألقاب".

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وخسر الفريق البافاري لقب السوبر الألماني أمام لايبزيج، كما ودع الكأس مبكرًا، وتعقدت مهمته في المنافسة على لقب البوندسليجا، إذ يتأخر بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن، الذي يحتل الصدارة مع تبقي 10 جولات فقط على النهاية.

وأضافت الشبكة: "سيكون توخيل على رأس الجهاز الفني في مواجهة لاتسيو، بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وسيواصل مهمته حتى نهاية الموسم إذا وصل الفريق إلى ربع النهائي، بغض النظر عن الكيفية".

وأوضحت أنه إذا خرج البايرن أمام لاتسيو بعد الخسارة (0-1) في مباراة الذهاب، فمن المحتمل أن يكون هناك انفصال فوري، لكن المشكلة تكمن في أنه "لا يوجد خيار مؤقت لتولي المسؤولية حتى نهاية الموسم".

وختمت: "لا توجد حاليًا خطط لمدرب متاح الآن وسيبقى بعد نهاية الموسم، والسبب هو أن بايرن لا يزال يريد التعاقد مع تشابي ألونسو في بداية الموسم المقبل، بعدما قاد باير ليفركوزن -الذي لم يهزم- إلى قمة الدوري الألماني".

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