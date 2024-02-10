9 صور وكلمة.. مورينيو يقتحم الجدل حول احتفالات المدربين!

علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على الجدل الدائر مؤخرًا بشأن احتفالات المدربين على خط التماس بعد تسجيل الأهداف.

في وقت سابق، تعرض ميكيل أرتيتا لانتقادات بسبب الإفراط في الاحتفال بفوز آرسنال 3-1 على ليفربول، بعد أن ركض كثيرًا في الإمارات بعد تسجيل هدف.

ووصف جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق هذه الاحتفالات بأنها "غير ناضجة بعض الشيء"، لكن أرتيتا دافع عن تصرفاته.

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وقال مدرب آرسنال، الذي تعهد بمواصلة إظهار العاطفة على خط التماس: "أنا شخصيًا أحب ذلك، إنه يجلب مثل هذا الشغف والعاطفة إلى اللعبة عندما يتم ذلك بطريقة طبيعية وفريدة من نوعها".

وربما يكون مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق، أحد أكثر المدربين الذين اتهموا بالافتقار إلى الروح الرياضية في العديد من الاحتفالات المفرطة في الحماس.

واقتحم مورينيو المناقشة حول احتفالات المديرين بمنشور عبر حسابه على إنستجرام، إذ نشر 9 صور لاحتفالاته القديمة وهو يحتفل إما بهدف أو فوز، وعلق: "ما رأيي في احتفالات المدربين بعد الفوز؟ أفضل عدم الكلام".

وأقيل مورينيو من تدريب روما الشهر الماضي، بسبب سوء النتائج، ويبدو أن المدرب البرتغالي في طريقه إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.