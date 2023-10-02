"9 أهداف في الأهلي، وين أهدافي؟" .. محمد نور يسترجع ذكريات وعداوات ديربي جدة

قائد الاتحاد السابق يسترجع ذكريات العداوة في ديربي جدة أمام الأهلي..

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صوت ديربي جدة يعلو فوق أي صوت آخر، هذا ما أثبته محمد نور قائد نادي الاتحاد السابق بالكشف عن تفاصيل مثيرة كانت تحدث خلال مباريات "العميد" أمام الأهلي.

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وسيكون ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" شاهدًا على مباراة مرتقبة تجمع بين الاتحاد والأهلي، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

نور كان متواجدًا في برنامج "دورينا غير" الذي يذاع عبر قناة السعودية، للتعليق على مواجهة ديربي جدة المرتقبة، وكواليس مباريات الفريقين عندما كان لاعبًا.

وقال نور مازحًا في بداية حديثه: "تعرضون العديد من الأهداف السابقة، لكن أين أهدافي؟ لقد سجلت 9 أهداف في الأهلي".

وأضاف: "أقسم بالله، في أحيانٍ كثيرة لحظة القرعة، لم نكن نسلم على لاعبي الأهلي أو نتكلم سويًا، وبعد المباراة نطلع في طائرة واحدة إلى معسكر المنتخب".

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 برصيد 19 نقطة متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

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أما الأهلي، فقد تراجع مستواه بشكل ملحوظ بعد البداية المميزة للفريق، حيث حصد "الراقي" 16 نقطة جعلته يحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

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