"8 كم لا تكفي لهزيمة الأهلي".. سعيد العويران يكشف كيف سقط الاتحاد في فخ كولر

"كهربا كان أول مدافع في الصفوف الحمراء"

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يرى سعيد العويران، نجم الشباب ومنتخب السعودية السابق، أن الأهلي المصري تعامل بذكاء مع مباراة اتحاد جدة واستحق الفوز على العميد (3-1)، أمس الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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الأهلي احترم الاتحاد واعتمد على ترسانة دفاعية قوية تبدأ من عند المهاجم محمود كهربا، أما الاتحاد فقط فتح خطوطه من المحور والأطراف وهو ما جعل لاعبوه يبذلون مجهودا مضاعفا لبناء الهجمات والوصول لمرمى الشناوي".

وأضاف: "الأهلي نوع من هجماته وتعامل بذكاء واستغل ثغرات واضحة في عمق دفاعات النمور للتسجيل، فإذا قلنا إن لاعب الاتحاد قطع 8 كيلومترات في المباراة، فإن أكثر لاعبي الأهلي من الممكن أن يكون قطع 4 كيلومترات".

وتابع العويران: "دائما الهدوء هو عامل الحسم في مثل تلك المباريات، الاتحاد كان يجب أن يلعب بنفس طريقة الأهلي ويثبت في مناطقه الدفاعية ومن ثم ينقض على منافسه حين تتاح أمامه الفرصة لبناء هجمة منظمة والتسجيل".

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وختم: "حظ موفق للاتحاد في المستقبل وأبارك للنادي الأهلي لأنه يستحق الفوز والتأهل، ونتمنى له التوفيق في نصف النهائي وأن يتجاوز الفريق البرازيلي ويعبر إلى النهائي".

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