"6 سنوات من الانتظار" .. إيدرسون يجني ثمار عامه المثالي ويخطف عرش كورتوا!

لست وحدك الأفضل يا أليسون!

حصد الحارس البرازيلي إيدرسون، ثمار تألقه مع مانشستر سيتي خلال العام الجاري 2023، ليفوز بجائزة استثنائية.

ومنح الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، إيدرسون، جائزة أفضل حارس في العالم خلال العام الميلادي الذي شارف على النهاية، بعدما حصد أكبر عدد من النقاط وبفارق ضخم عن أقرب ملاحقيه.

ويعد هذا العام هو الأفضل في مسيرة الحارس البرازيلي، حيث ساهم مع كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في فوز مانشستر سيتي، بخماسية تاريخية خلال عام 2023، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وأخيرًا كأس العالم للأندية.

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ولم تكن هناك أي منافسة مع إيدرسون، الذي حصد وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أعلى عدد من النقاط (145 نقطة)، وجاء بعده من بعيد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا (76 نقطة)، البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد (73)، الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة (58 نقطة)، السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد (36 نقطة) ودوناروما حارس باريس سان جيرمان (23 نقطة).

وأصبح ثاني حارس مرمى برازيلي، بعد أليسون بيكر (2019)، يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في عام 2017، كان إيدرسون يصنف دائمًا ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، لكنه انتظر 6 أعوام كاملة ليحصل على الجائزة ويخطف عرش الحارس البليجي تيبو كورتوا الذي فاز بنفس الجائزة عامي 2018 و2022، وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه في حماية عرين النادي السماوي.