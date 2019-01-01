569 مشجعًا يحرمون الأهلي من مكافأة المليون ريال

حقق الراقي فوزًا رائعًا على حساب سكري القصيم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف

ماجد جزر

واصلت جماهير نادي الأهلي عدم حضورها بشكل مكثف في مباريات فريقها على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، والتي كان أخرها أمام نادي التعاون.

وحقق الراقي فوزًا رائعًا على حساب سكري القصيم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

عدد الحضور الجماهيري في المباراة من قبل الأهلي وصل إلى 9431 مشجعاً، ليخسر النادي فرصة الحصول على مكافأة الهيئة العامة للرياضة السعودي المقدرة بمليون ريال سعودي، بسبب 569 مشجع.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها الأهلي الحصول على مبلغ المليون حيث لم تكمل جماهيره نصاب الـ10 آلاف أيضاً في مباراته أمام العدالة، بحضور قارب الـ7 آلاف.

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يُذكر أن النادي الأهلي بالفوز على التعاون رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمَّد رصيد التعاون عند سبع نقاط في المركز الـ 11 مؤقتًا.