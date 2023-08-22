5 خطوط "أتوبيس" تحل مشكلة التاكسي في أكاديمية برشلونة!

المشكلة المادية طالت الكل في النادي الكتالوني..

الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف ببرشلونة وصلت إلى قطاعات لم يكن أحد يتوقع أن تصل إليها، حتى أكاديمية "لاماسيا" تأثرت بشكل مختلف.

وفقًا لصحيفة "سبورت" فإن برشلونة ضمن خطة تقليص النتفقات التي يتبعها، قرر إلغاء خدمة التاكسي لكل لاعب من لاعبي أكاديمية "لاماسيا" والتي كانت تقل كل فرد من بيته وحتى المدينة الرياضية لبرشلونة، وهي التي مكنت العديد من لاعبي برشلونة التاريخيين من التدرب يوميًا رغم بعد الأماكن عن برشلونة، مثل سيسك فابريجاس على سبيل المثال.

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تم اعتماد ميزانية أقل بكثير من أجل تسهيل ركوب القطارات من الأماكن البعيدة عن برشلونة، وداخل المدينة وفي حدودها تم توفير 5 خطوط لحافلات نقل "أتوبيسات" من أجل استبدال التاكسي المخصص لكل لاعب.

كل يوم نفاجأ بسلوك جديد من إدارة برشلونة من شأنه أن يدبر بعض النفقات، ولكن حتى هذه الامتيازات قليلة السعر يبدو أنها باتت من الماضي في النادي الكتالوني.