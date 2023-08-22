5 خطوط "أتوبيس" تحل مشكلة التاكسي في أكاديمية برشلونة!

أحمد مجدي
La MasiaGetty Images
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا

المشكلة المادية طالت الكل في النادي الكتالوني..

الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف ببرشلونة وصلت إلى قطاعات لم يكن أحد يتوقع أن تصل إليها، حتى أكاديمية "لاماسيا" تأثرت بشكل مختلف.

وفقًا لصحيفة "سبورت" فإن برشلونة ضمن خطة تقليص النتفقات التي يتبعها، قرر إلغاء خدمة التاكسي لكل لاعب من لاعبي أكاديمية "لاماسيا" والتي كانت تقل كل فرد من بيته وحتى المدينة الرياضية لبرشلونة، وهي التي مكنت العديد من لاعبي برشلونة التاريخيين من التدرب يوميًا رغم بعد الأماكن عن برشلونة، مثل سيسك فابريجاس على سبيل المثال.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تم اعتماد ميزانية أقل بكثير من أجل تسهيل ركوب القطارات من الأماكن البعيدة عن برشلونة، وداخل المدينة وفي حدودها تم توفير 5 خطوط لحافلات نقل "أتوبيسات" من أجل استبدال التاكسي المخصص لكل لاعب.

كل يوم نفاجأ بسلوك جديد من إدارة برشلونة من شأنه أن يدبر بعض النفقات، ولكن حتى هذه الامتيازات قليلة السعر يبدو أنها باتت من الماضي في النادي الكتالوني.

المباراة التالية

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

119036 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 76897جود بيلينجهام
  • 6775كريستوفر نكونكو
  • 5978دومينيك سوبوسلاي
  • 4325ميسون ماونت
  • 4642ساندرو تونالي
  • 20419صفقة أخرى
119036 الأصوات

اختيارات المحررين