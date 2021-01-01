5 أندية مهتمة بلاعب واحد.. إليكم الخطة البديلة للأندية التي ستخسر صفقة هالاند

ماذا عن الأندية التي ستفشل بالحصول على توقيع هالاند؟

المزاد العلني بدأ للتعاقد مع "المستقبل الكروي" إيرلينج هالاند، لا كلمة تصف ما يحصل من قبل وكيل أعماله مينو رايولا سوى "المزاد العلني"، السفر إلى برشلونة مروراً بمدريد ومن بعدها جولة إنجليزية لمعرفة "من سيدفع أكثر وما هي الشروط الأنسب".

الأندية المهتمة حتى الآن 5: برشلونة - ريال مدريد - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد وتشيلسي وممكن أن يُضاف إليها باريس سان جيرمان الذي حُكي عن إهتمامه بالإعلام فقط.

اللاعب سينتهي به المطاف مع نادٍ واحد أما البقية فيجب أن تكون لديهم "خطة B" عند فشل التوقيع معه.

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برشلونة:

أولى محطات رايولا كانت عند "صديقه" الرئيس خوان لابورتا، ومن هنا نبدأ رحلة بحثنا عن بدائل للنادي الكتلوني في حال فشل في حسم الصفقة:

سيرخيو أجويرو: البديل الأول والأكثر منطقية بعد خبر رحيله عن مانشستر سيتي، وتناغماً أيضاً مع ما سُرّب بأن لابورتا طلب من هالاند القدوم في 2022 للتوقيع معه بمبلغ 75 مليون يورو بدل كسر عقده بـ160 مليون، وبالتالي يظهر لنا أن أجويرو ليس توقيعاً للمستقبل بل مهاجم "يسند" الوضع الإنتقالي للفريق (بسبب عمره) ويُنهي مسألة بقاء ميسي فقط لا غير.

لاوتارو مارتينيز: هو إهتمام سيتجدد إذ كان المهاجم الأرجنتيني على أجندة برشلونة الصيف الفائت قبل أن تُعرقل الصفقة في الأمتار الأخيرة.

نيمار: أخبار رفضه تمديد عقده مع باريس سان جيرمان ومعرفته المسبقة (حسب الصحف) بنيّة ميسي بالبقاء في برشلونة قد تقرّبه من جديد لشراكة متجددة مع صديقة الأرجنتيني.

ريال مدريد:

المحطّة الثانية لمينو رايولا كانت في مدريد حيث اللقاء مع فلورنتينو بيريز الذي وضع هالاند نُصب أعينه منذ الموسم الفائت بالإضافة الى مزاعم أن اللاعب نفسه يريد الإنتقال إلى "الملكي".. فماذا إن فشلت مساعي بيريز؟

كيليان مبابي: هو الإسم الذي يدخل في خانة "التحصيل الحاصل" لدى فلورنتينو بيريز الذي يعتبر أن اللاعب هدفاً وأولوية قادمة، وكان يسعى حسب الصحف للجمع بين مبابي وهالاند معاً في الصيف القادم.

روميلو لوكاكو: بعد فترته الرائعة مع الإنتر بات لوكاكو هدفاً هجومياً لكبار الأندية ومنها ريال مدريد، فـ"بروفايل" لوكاكو وأسلوبه في اللعب قد يُناسب ريال مدريد أكثر من برشلونة وقد يكون خياراً محتملاً في حال فشل صفقة هالاند.

إستعادة يوفيتش وإيجاد توليفة وأسلوب جديد لدمجه مع الفريق بعد فشل الفترة الأولى له.

مانشستر سيتي:

النادي الذي دافع عن ألوانه والد إيرلينج هالاند شخصياً والذي قد يبدو الأوفر حظاً في إنجلترا للظفر بخدماته..لكن كيف سيتصرف النادي في حال عدم قدرته على حسم الصفقة في ظل رحيل المهاجم سيرخيو أجويرو؟

ليونيل ميسي: علينا ألا ننسى أن للسيتي أيضاً أفضلية على بقية الأندية فيما يخص بمستقبل ليونيل ميسي الذي ما زال مجهولاً حتى الساعة.

هاري كين: في ظل سعيه للتتويج بالبطولات الغائبة عن مسيرته تنتشر أخبار بجدية قُصوى عن نية مهاجم نادي توتنهام هاري كين الرحيل عن فريقه والإنتقال للعمل تحت قيادة بيب جوارديولا.

لاوتارو مارتينيز: المهاجم الأرجنتيني كان على قائمة إهتمام بيب جوارديولا وممكن أن يتجدد هذا الإهتمام في حال فشل صفقة هالاند أو ميسي.

دورتموند يرد على جلوس والد هالاند مع ريال مدريد وبرشلونة

مانشستر يونايتد:

ربما هو المرشّح الأقل حظاً في الصراع نظرًا إلى أن والد هالاند إنتهت مسيرته في الملاعب نتيجة إصابة تعرّض لها في ديربي مانشستر على يد روي كين، إضافة إلى إنتماء اللاعب الواضح للسيتي من خلال صوراً له بقميص الفريق الأزرق.

لم يتحدث مانشستر يونايتد بعلانية ووضوح حول سعيهم للتعاقد مع مهاجمين نظراً لحاجة الفريق لتدعيم مراكز أخرى، خصوصاً مع إعطاء الفرصة لماركوس راشفورد إضافة لوجود عام متبقي بعقد إيدينسون كافاني وتواجد الشاب ميسون جرينوود.

دورتموند يُحارب نفسه

إن كان رايولا يضغط على الفريق من أجل تخفيض سعر #هالاند قليلا فالنادي بنتائجه الحالية يدفع باللاعب نحو الخروج بالعرض الذي يراه مناسباً حتى وإن كان أقل مما يطلبه فريقه

المركز الخامس تساوياً مع ليفركوزن برصيد 43 نقطة وبعيد7 نقاط كاملة عن المركز فرانكفورت الرابع — Dina Jarkas (@JarkasDina) April 3, 2021

تشيلسي:

أول المهتمين العلنيين باللاعب بالرغم من كل التدعيمات التي قام بها الصيف الفائت وأبرزها المهاجم تيمو فيرنير، لكن مع المستوى المتدني الذي يُقدّمه الأخير بات يُحكى عن نية الإستغناء عن اللاعب الألماني (كلام صُحُف فقط) وبذلك يتم التعاقد مع هالاند في سعي لمقارعة الكبار بقوة.. فماذا إن فشلوا في إقناع رايولا؟