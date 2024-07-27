42 ولم يكتمل الفريق بعد .. تشيلسي يواجه أزمة ضخمة قبل بداية الموسم!

المدرب ماريسكا يواجه تحدي فريد من نوعه

كشف تقرير عن حجم الأزمة التي يعيشها تشيلسي في الإعداد للموسم الجديد في ظل العدد الضخم من اللاعبين الموجودين معه بالجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

البلوز انطلقوا نحو أمريكا بقيادة المدرب الجديد الإيطالي إينزو ماريسكا، وتعادلوا ودياً مع ريكسهام في أولى اللقاءات التحضيرية بنتيجة هدفين لكل جانب.

وقال "فوتبول لندن" إن البلوز حالياً يملكون 42 لاعباً تحت قيادة ماريسكا بالمعسكر التحضيري، وينتظر أن يرتفع هذا الرقم في ظل عدم انضمام اللاعبين المشاركين باليورو وكوبا أمريكا بعد على غرار كول بالمر، نجم إنجلترا، وإنزو فيرنانديز، نجم الأرجنتين وصاحب واقعة الهتاف المسيء لفرنسا والعنصرية الأخيرة.

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ورغم رحيل ستة لاعبين رسمياً عن الفريق في صورة لويس هول، يان ماتسن، تياجو سيلفا، حكيم زياش، مالانج سار، وعماري هتشينسون، ولكن انضم مقابلهم ستة جدد وهم توسين أديرابويو، مارك جويو، كيران دوسبري هول، ريناتو فيجا، كاليب ويلي، وعماري كيليمان.

وأوضح التقرير أن لا يوجد مكان يتسع في المركز التدريبي للبلوز للفريق الأول لكل هذا العدد، بالإضافة للعبء المادي الكبير، مما يجعل عملية التخلص من اللاعبين الخارجين من الحسابات على رأس أولويات الفريق، وأولهم الثنائي كيبا وروميلو لوكاكو الذان لا يدخلان في حسابات الفريق، وارتبطا بالرحيل إلى ريال مدريد أو الاتحاد في حالة الأول، ونابولي في حالة الثاني.