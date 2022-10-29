370 مليون يورو .. خسائر باريس المالية القياسية تفضح قيمة عقد مبابي!

النادي الفرنسي يعاني من خسائر قياسية

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تعرض باريس سان جيرمان لخسائر مالية تقدر بحوالي 370 مليون يورو عن العام المالي المنصرم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن تلك هي الأرقام الرسمية التي ستظهر في الدفاتر أمام هيئات الرقابة ورابطة الدوري الفرنسي في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن السبب في تلك الخسائر هو العقد الكبير الذي حصل عليه الفرنسي كيليان مبابي مع نهاية الموسم الماضي.

وكان باريس سان جيرمان قد نفى أن يكون عقد مبابي كما تم تسريبه قبل أيام قد كلف الفريق حوالي 630 مليون يورو، إلا أن الصحيفة ذكرت أن النادي حمل ثلث ذلك الرقم على حسابات العام المنصرم.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد تعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف مع بداية الموسم.