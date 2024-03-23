300 مليون يورو في الموسم.. برشلونة يفتح المزاد بين بوما وأديداس!

"نبحث عن كل العروض بسبب عدم الالتزام!"

فتح برشلونة أبوابه لتلقي عروض رعاية قميصه خلال الموسم المقبلة، بعدما أعلن رئيس النادي، جوان لابورتا، إخطار شركة نايكي الأمريكية بفسخ التعاقد.

وترعى "نايكي" قميص برشلونة منذ عام 1998، وتم توقيع العقد الأخير بين الطرفين في 2016، على أن ينتهي في 2026، إلا أن البارسا "يبحث عن كل العروض المتاحة بسبب عدم الالتزام"، حسب رئيس النادي الكتالوني.

وقال لابورتا في العرض الأول لبودكاست "Barça Studios": "أخبرنا نايكي أنه بناءً على الانتهاكات الفادحة، فقد قمنا بإنهاء العقد معهم، كان لديهم 45 يومًا لتعويضنا، ولم يفعلوا ذلك وأبلغناهم بإنهاء العقد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب "فوتي هيدلاينز"، فإن شركة أديداس دخلت المنافسة، من أجل رعاية قميص برشلونة، حيث ستتقدم بعرض مغرً خلال الفترة المقبلة، يفوق بالطبع ما يتقاضاه البلوجرانا بموجب عقد رعايته مع نايكي (105 ملايين يورو في الموسم).

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن شركة "بوما" تستعد هي الأخرى لتقديم عرض خرافي لرعاية قميص برشلونة، قد يصل إلى 300 مليون يورو في الموسم، ما سيجعل النادي الكتالوني الأعلى بين عقود القمصان في القارة العجوز.