30 مليون يورو طارت في الهواء.. ريال مدريد يعاين الأضرار بسبب "النجم المنسيّ!"

لم يقدم اللاعب البرازيلي ما يشفع له بالعودة إلى الملكي

لا يعرف ريال مدريد حقًا ما يمكن فعله مع اللاعب البرازيلي رينير جيسوس، الذي يبدو مستقبله مكتنفًا بالغموض في الوقت الراهن.

أنهى آخر إعارة له إلى فروزينوني الإيطالي دون نجاح كبير، لتنضم إلى إعارتين فاشلتين أيضًا إلى كل من بوروسيا دورتموند وجيرونا.

خلال 4 أعوام من الإعارة فشل في تسجيل أكثر من 6 أهداف مع الفرق الثلاثة، حصيلة لم تكن متوقعة للاعب الوسط الهجومي الذي خرج من فلامينجو البرازيلي بتطلعات كبيرة للغاية.

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هذه الحصيلة الكارثية أدت إلى توقف تقدمه بشكل واضح، بعدما كانت الأنظار عليه في عام 2020 من قبل كبار القارة الأوروبية وحصل عليه ريال مدريد من فلامينجو مقابل 30 مليون يورو.

الآن، أخطر كارلو أنشيلوتي مسؤولي ريال مدريد أن البرازيلي ليس جزءًا من خطط، لم يسافر إلى الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن النادي الملكي يبحث عن مخرج لرينير جيسوس، في شكل انتقال نهائي بأي رقم، أو إعارة لأي ناد راغب في ضمه.

تسلط حالة جيسوس الضوء على بعض الجوانب السلبية في سياسة جوني كالافات، مسؤول التعاقدات بالنادي الملكي، والتي تصيب في حالات عديدة، لكن خطأها يكون كارثيًا في بعض الحالات.