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كأس آسيا

3 لاعبين يحملون شارة قيادة المنتخب السعودي في كأس آسيا

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الشهري أصبح اللاعب الثالث الذي يحمل شارة القيادة في المنتخب السعودي الأول المتواجد حالياً في الإمارات

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

شهدت شارة قيادة المنتخب السعودي المشاركة في كأس آسيا 2019 حملها من قبل لاعب جديد وهو صانع الألعاب يحيى الشهري الذي كان قائداً أمام المنتخب القطري.

وحمل الشهري لاعب النصر شارة قيادة الأخضر أمام قطر، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا 2019، المقامة حالياً في الإمارات.

الشهري أصبح اللاعب الثالث الذي يحمل شارة القيادة في المنتخب السعودي الأول المتواجد حالياً في الإمارات.

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وكانت البداية من عند سالم الدوسري، حيث حمل الشارة في المواجهة الافتتاحية أمام كوريا الشمالية، والتي كسبها الأخضر برباعية نظيفة.

المواجهة الثانية كانت للأخضر أمام لبنان، في الجولة الثانية من المجموعات الآسيوية التي كسبها المنتخب السعودي بثنائية نظيفة، قاد سالم الدوسري الأخضر حتى الدقيقة 84، وعند مشاركة إبراهيم غالب، تسلم شارة القيادة.

يُذكر أن المنتخب السعودي قد تأهل إلى دور الـ16 عقب احتلال وصافة المجموعة ليضرب موعداً أمام المنتخب الياباني في مواجهة قوية.

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