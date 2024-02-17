3 لاعبين فقط سبقوه.. صلاح يقتحم قائمة تاريخية في البريميرليج كل من فيها اعتزل!

تألق محمد صلاح في ظهوره الأول مع ليفربول بعد الإصابة، وساهم في الفوز على برينتفورد (4-1) اليوم السبت على ملعب جريفين بارك، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل صلاح بديلًا في الدقيقة 44 محل زميله المصاب ديوجو جوتا، ليصنع الهدف الثاني لماك أليستر في الدقيقة 55، قبل أن يتكفل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصاءات أن صلاح "سجل وصنع (خلال نفس المباراة) في 30 مباراة مختلفة بالدوري الإنجليزي الممتاز".

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وأضافت: "لا يتفوق على النجم المصري سوى واين روني (36)، وتييري هنري (32)، وألان شيرر (31) في تاريخ البريميرليج".

ويعد صلاح أكثر من قدم مساهمات تهديفية في البريميرليج هذا الموسم برصيد 24 مساهمة، حيث سجل 15 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

يأتي ذلك رغم غياب صلاح عن العديد من المباريات مؤخرًا، حيث شارك مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته لوقت إضافي.