247 دقيقة فقط كافية لينافس ميسي على جوائز الموسم في الدوري الأمريكي!

ميسي منافس قوي على أقوى الجوائز الفردية للدوري الأمريكي...

احتاج ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، إلى 247 دقيقة لنثر سحره داخل الملاعب الدوري الأمريكي، وترشيحه للحصول على أهم جوائز الموسم الفردية.

وانضم البرغوث الأرجنتيني، إلى صفوف إنتر ميامي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، وتألق بعدها ونجح في تحقيق أول ألقاب فريقه الجديد في التاريخ.

ومنذ وصول النجم الأرجنتيني، إلى إنتر ميامي تمكن من تسجيل 11 هدفًا وصنع خمسة آخرين، في 12 مباراة.

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وبعد ما قدمه ميسي مع إنتر ميامي، ترشح إلى حصوله على جائزتي، أفضل لاعب في الدوري الأمريكي، وجائزة أفضل لاعب منضم حديثًا إلى الدوري الأمريكي.

ومن آخر ست مباريات لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي، غاب ميسي عن خمس منهم بسبب الإصابة، مما يزيد من غرابة ترشيحه لجوائز الموسم، وانضمامه إلى قائمة منتخب الأرجنتين التي تشارك في تصفيات كأس العالم في فترة التوقف الدولي.

ويستعد ميسي برفقة إنتر ميامي، لمواجهة سينسيناتي متصدر ترتيب الدوري الأمريكي، فجر الأحد المقبل ويأمل النجم الأرجنتيني في اللحاق بالمباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي.