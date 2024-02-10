"21 دقيقة وقت بدل ضائع".. ثورة الغضب تتصاعد في الدوري الألماني!

الجماهير الغاضبة تواصل احتجاجاتها!

واصلت جماهير الأندية الألمانية احتجاجاتها على مخطط رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الاستعانة بشركاء إستراتيجيين في البوندسليجا.

وتوقفت مباراة يونيون برلين مع فولفسبورج اليوم السبت لفترة طويلة بعد إلقاء الجماهير المقذوفات على أرض الملعب، ومن بينها كرات التنس وشوكولاتة على شكل عملات معدنية.

واحتسب الحكم 21 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول، بعد أن أوقف المشجعون المباراة وقاموا بإلقاء كرات التنس في الملعب احتجاجًا على المستثمرين الخارجيين المحتملين في الدوري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كان 24 ناديًا من أصل 36 في الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية صوتوا في ديسمبر الماضي لصالح جلب مستثمر أجنبي من أجل تعزيز المكاسب التسويقية للبطولة خاصة خارج حدود البلاد، ما تسببت في موجة من الاحتجاجات الجماهيرية أثناء مباريات الدوري.

وتتخوف الجماهير الألمانية من خطوة الاستعانة بالمستثمرين الأجانب وتأثيرها على تحديد موعد المباريات، وإمكانية نقل بعض اللقاءات إلى خارج ألمانيا وإضعاف قاعدة 50+1 التي تنص بشكل أساسي على أنه لا يمكن أن يحصل المستثمر على أغلبية في حقوق التصويت بالشركات المساهمة في الأندية الألمانية.