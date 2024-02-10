"20 قطعة".. أول تعليق من بيلينجهام بشأن طبيعة إصابته

ماذا قال نجم الريال بعد قهر جيرونا؟

سجل جود بيلينجهام هدفين في فوز ريال مدريد على جيرونا (4-0) اليوم السبت في معقل الميرنجي سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 56 نقطة في الوصافة.

ورغم تسجيل بيلينجهام هدفين، إلا أنه تعرض لإصابة خلال المباراة، ما دفع المدرب كارلو أنشيلوتي لتغييره في الدقيقة 57، وإدخال زميله براهيم دياز.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم الألماني تعرض للإصابة في كاحله الأيسر، وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة إصابته.

وغرد بيلينجهام عبر حسابه على منصة إكس، قائلا: "لم يتم تحديد أي شيء بعد (الإصابة)، سنواصل الضغط، 20 قطعة (سجل 20 هدفًا هذا الموسم)".

وسوف توضح الفحوصات موقف بيلينجهام من مواجهة لايبزيج المقبلة في دوري أبطال أوروبا، والمقررة في ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.