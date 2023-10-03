18 أكتوبر.. نادٍ فرنسي يعيد هازارد رسميًا إلى كرة القدم!

البلجيكي الزجاجي يعود من جديد..

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية موعدًا مؤكدًا لعودة إدين هازارد للعب كرة القدم بعد أن تركه ريال مدريد ينتهي عقده دون تجديد وبات دون نادٍ حتى الآن.

وسيلعب هازارد مع نادي "فاريتيس كلوب دو فرانس" لمدة مباراة واحدة يوم 18 أكتوبر المقبل، لصالح جمعيات خيرية.

تأسس هذا النادي في عام 1971 ويختص بتجميع نجوم اللعبة المعتزلين وأحيانًا من هم في الملعب ولم يعتزلوا، من أجل إقامة نحو 40 مباراة خيرية كل عام.

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ينضم النجوم للعب بقميص هذا النادي وتخرج أرباح المباريات لصالح الجمعيات الخيرية، وهذا التوجه الذي ربما سيقضي فيه هازارد فترته الحالية لحين فتح الميركاتو في الشتاء المقبل وانتظار عروض جادة لضمه.

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هازارد سيتشارك اللعب لهذا الفريق خلال تلك المباراة المرشحة للزيادة، مع زميله السابق يوهان كابايي، وماتيو ديبوتشي، والعديد من النجوم المعتزلين، وفقًا لصحيفة "لأيكيب".

يذكر أن هازارد يمتلك عروضًا للعب من جديد سواء في بلجيكا أو إنجلترا، ولكن يبدو أنه سيرضى بمستوى أقل بكثير من الناحية الفنية والمادية كي يصبح قادرًا على العودة لمزاولة كرة القدم مرة أخرى.