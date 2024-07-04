"16 سنة وآخر من يأتي إلى هنا".. رودري يكشف عن طريقة تعامله مع ويليامز ويامال!

دور قيادي لنجم مانشستر سيتي في منتخب إسبانيا

كشف لاعب الوسط الإسباني رودري، عن طريقته في التعامل مع الثنائي الشاب لامين يامال ونيكو ويليامز خلال بطولة يورو 2024.

جناح برشلونة ونظيره في أتلتيك بيلباو تصدرا عناوين الصحف خلال البطولة المقامة الحالية بألمانيا، وذلك بسبب مستوياتهما المميزة في البطولة، ومساهتهما في قيادة بلادهما إلى ربع النهائي لمواجهة أصحاب الأرض والجمهور.

رودري قال عن هذا الثنائي في تصريحات عبر شبكة "كوب" الإسبانية:"أنا شخص يحب إلقاء النكات، ولكني أحد قادة الفريق لذلك أحتاج في بعض الأوقات لوضع قناع الجدية على وجهي أمام اللاعبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"في بعض المحادثات أجد يامال وويليامز هما آخر من يلتزم الصمت من بين أعضاء الفريق، ووقتها أقول لهما:16 سنة وأنتما آخر من يأتي إلى هنا".

وعن المشهد الذي حدث بين الثنائي وهما يلعبان "حجر وورق ومقص" بعد الفوز على جورجيا في دور الـ16:"لقد رأيت اللقطة لاحقًا، اعتقدت أنهما فعلا ذلك خلال المباراة ولم أصدق الأمر، لكنهما يبحثان عن بعضهما البعض طوال اليوم، ويعطوننا الكثير من البراءة داخل الفريق، بالإضافة لكرة القدم الممتعة التي نحتاجها في بعض الأحيان".

وفي نهاية حديثه تطرق نجم مانشستر سيتي إلى توجيهات لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا له، بالقيام ببعض الأدوار القيادية داخل الملعب، وهو ما ظهر بشكل واضح ضد جورجيا أثناء تهدئته للاعبين بعد تأخر الفريق بهدف دون رد في الشوط الأول.