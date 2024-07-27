114 نقطة من أجل هزيمة مانشستر سيتي.. أرتيتا يحدد هدفًا مجنونًا للاعبي آرسنال!

المدرب الإسباني جريء بما يكفي ليلقي بهذا التصريح..

بعد أن حصل مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة من موسم 2023-2024، يبدو ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على منع فريق بيب جوارديولا من السيطرة على إنجلترا للمرة الخامسة على التوالي في رقم قياسي.

وشدد على حاجة اللاعبين في آرسنال إلى تقديم النسخة الأفضل لديهم، وذلك في حديثه قبل مباراة آرسنال الودية ضد مانشستر يونايتد في لوس أنجلوس على ملعب صوفي.

وقال أرتيتا: "الرسالة واضحة، نحن بحاجة إلى المزيد من الكل بما فيهم أنا، نحتاج إلى رفع المعايير وتقديم الشيء الذي نريده".

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وأضاف: "كلما فعلنا ذلك، زادت فرصة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. هذا هو ما نريده بشكل أساسي، لابد أن نتغلب على الصعوبات"

وعندما سُئل أرتيتا عما يتطلبه الأمر للتغلب على السيتي في صراع اللقب، كشف أرتيتا أن "الكمال" مطلوب من أحل التغلب على هكذا فريق!، مؤكدًا: "114 نقطة! إذا فعلنا ذلك، فسنفوز بالدوري بالتأكيد. هذا هو الهدف".