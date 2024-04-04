11 وجهًا جديدًا .. قرار لويس كاسترو يفاجئ الهلال قبل ديربي السوبر!

تعرف على مفاجأة كاسترو قبل مواجهة الهلال

بدأ المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، في الاستعداد الفعلي لمواجهة الهلال في ديربي الرياض، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد أن اتخذ قرارًا مفاجئًا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن كاسترو قرر استدعاء 30 لاعبًا إلى أبها على دفعتين، من أجل تنظيم مناورة بين الفريقين الأساسي والرديف يوم السبت، بعد مباراة ضمك المقرر لها غدًا الجمعة في دوري روشن السعودي.

وأضافت الصحيفة أن بعثة النصر ستتجه إلى أبها مساء اليوم الخميس، على أن تلحق بهم بعثة مكونة من 11 لاعبًا من درجة الشباب يوم الجمعة، لخوض مناورة يوم السبت، استعدادًا لمواجهة الهلال يوم الإثنين القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت الصحيفة عن الـ11 لاعبًا المستدعين، وهم: "مبارك الدوسري، فهد الطالب، عبد العزيز الفرج، وليد صابر، محمد هزازي، عادل المطيري، راكان الغامدي، خالد كمال، محمد صهلولي، عبد الرحمن العنزي، سعد حقوي".

وسيعتمد كاسترو على القائمة التي ستواجه ضمك خلال تدريب الخميس، من أجل إجراء معظم اللاعبين مساء الأربعاء تدريبًا استرجاعيًا.