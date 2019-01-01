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كأس آسيا

11 ألف تذكرة مجانية لجماهير الإمارات لدعم المنتخب أمام الهند

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يلتقي الأبيض الإماراتي غداً الخميس أمام منتخب الهند في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم دعمه الكامل للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، وذلك قبل مباراته في كأس آسيا أمام المنتخب الهندي.

ويلتقي الأبيض الإماراتي غداً الخميس أمام منتخب الهند في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى، في كأس آسيا 2019.

 وقال الاتحاد الإماراتي عبر موقعه : "في إطار حرصه على توفير الدعم الجماهيري المطلوب للأبيض في مباراته المهمة أمام منتخب الهند غداً باستاد مدينة زايد الرياضية ، أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن توفير 5000 ألف تذكرة مجانية للجمهور".

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وأضاف موقع الاتحاد الإماراتي : "تكفل محبو الأبيض ب 6000 ألف تذكرة، ليصل عدد التذاكر المجانية المخصصة للجمهور إلى 11 ألف تذكرة".

وعن طريقة التوزيع كشف الاتحاد الإماراتي : "سيتم توزيعها في نفس يوم المباراة مع مشرفي الحافلات في مواقف حديقة المدينة الرياضية في ومواقف مسجد الشيخ زايد ( A ) بدء من الساعة الرابعة عصراً" .

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