10 ملايين يورو فقط .. نجم دفاع برشلونة مطمع لكبار أوروبا!

برشلونة يريد الحفاظ على جوهرته من كبار أوروبا...

يمتلك برشلونة، عدة مواهب شابة ستؤمن مستقبل الفريق الكتالوني لسنوات طويلة، وعلى رأسهم الثنائي لامين يامال، وباو كوبارسي.

وكان الفريق الكتالوني، قد جدد عقد نجم هجومه الشاب لامين يامال، قبل فترة والآن بدأ في خطوات الحفاظ على جوهرته الجديدة باو كوبارسي، بعد المستوى المميز الذي ظهر به في المباريات التي خاضها مؤخرًا.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة، اقترحت صيغة لتجديد عقد اللاعب صاحب الـ 17 عامًا، على النحو التالي بأن يجدد عقده حتى يصل إلى سن الرشد، ثم العقد النهائي الذي سيلزمه مع الفريق الكتالوني حتى عام 2030، مع وجود شرط جزائي قيمته مليار يورو.

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وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن قوانين الاتحاد الإسباني، لا تسمح لأي لاعب قاصر بتوقيع عقدًا لمدة تزيد عن 3 سنوات، ولكن برشلونة ابتكر تلك الطريقة مع المواهب الشابة مثل لامين يامال، للحفاظ على نجومه.

إدارة الفريق الكتالوني، في عجلة من أمرها لتجديد عقد اللاعب، الذي يقدم مستويات مميزة، للحفاظ عليه من الأندية الأوروبية التي قد تفكر في التعاقد معه في ظل وجود الشرط الجزائي الحالي بقيمة 10 مليون يورو.