"سنهاجم من أول دقيقة" .. مدرب إسبانيا يتجاهل العقدة التاريخية قبل مواجهة ألمانيا

دي لا فوينتي يتوقع مباراة متكافئة أمام العملاق الألماني

لم يمنح لويس دي لافوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، فريقه الأفضلية قبل مواجهة ألمانيا، في مباراة يعتبرها بمثابة نهائي مبكر لبطولة "يورو 2024".

ويحل منتخب إسبانيا ضيفًا ثقيلًا على ألمانيا، غدًا الجمعة على ملعب إم إتش بي آرينا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن المباراة ستكون متكافئة، كان من الممكن أن تكون المباراة النهائية للبطولة، لذلك ستكون حظوظ المنتخبين متساوية".

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وتحدث مدرب إسبانيا عن منافسه، قائلًا: "علينا اللعب بضغط عالٍ أمام الألمان من الدقيقة الأولى، لأنهم دائمًا ما يبدأون المباراة بهجوم قوي للغاية، سنحاول أخذ زمام المبادرة، والهجوم مع صافرة البداية".

وأضاف: "هناك منتخبات أخرى قوية في اليورو، وكلما تقدمت في الأدوار الإقصائية واقتربت من النهائي فلن توجد سوى أفضل المنتخبات، لذلك من سيتأهل سيكون لأنه الأقوى بالفعل".

وأشاد مدرب لاروخا بالقائد الألماني توني كروس: "إنه لاعب من طراز رفيع، من المؤسف أنه قرر الاعتزال"، وأضاف مازحًا: "فكرنا في ربط قدميه أثناء المباراة، لكن لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيسمح لنا بذلك".

وتابع دي لافوينتي: "الفائز هو المرشح الأول للقب؟ في كرة القدم لا يفوز دائمًا الفريق الأفضل، ولا أعلم هل سيكون الفائز هو المرشح الأول للقب، لكننا نرى أنفسنا فريقًا قويًا، ولديه الإمكانات للمنافسة على اللقب".

ولم تخسر إسبانيا أمام ألمانيا في بطولة كبرى منذ الهزيمة (2-0) في دور المجموعات ببطولة أوروبا 1988، عندما استضافت ألمانيا النهائيات كما هو الحال في نسخة العام الحالي، ومنذ ذلك اليوم التقى المنتخبان في 11 مباراة، وفازت إسبانيا 4 مرات مقابل انتصارين لألمانيا في مباراتين وديتين.

وعلق مدرب إسبانيا على هذا الأمر، قائلًا: "نفكر دائمًا في القيام بعملنا، ولا يمكن الاعتماد على تاريخنا أمام ألمانيا، سنحاول تحييد نقاط القوة في المنافس، واستغلال نقاط ضعفهم. نحن مستعدون تمامًا لتحقيق الفوز".