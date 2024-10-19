"هذه هي الحياة".. سلوت يرفض اتهام أرنولد بورقة ريال مدريد!

ماذا قال المدرب الهولندي؟

رفض أرني سلوت مدرب ليفربول، الحديث عن تراجع مستوى الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، بسبب الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في صيف 2025، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ اعتبارًا من يناير المقبل، على أن ينتقل مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

وعندما سئل عما إذا كانت شائعات انتقال أرنولد لريال مدريد يمكن أن يكون لها تأثير مقلق على اللاعب، قال سلوت: "أعتقد أنك تقلل من شأن لاعبينا".

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وأضاف: "اعتاد هؤلاء اللاعبون على الارتباط بجميع الأندية الكبرى على أساس يومي، إذا كان لديهم عقود أم لا، إذا كنت تعتقد أنهم منزعجون من هذا الاهتمام، عندها أعتقد أنك لا تنصف مدى قوتهم الذهنية وما اعتادوا عليه".

وواصل: "هذه هي الحياة التي نعيشها، كنت في فينورد العام الماضي وربطوني بالعديد من الأندية، أنت تركز فقط على ما عليك القيام به، ربما إذا كان عمرك 17 أو 18 عامًا، فقد يكون ذلك صعبًا".

وختم: "لكن ترينت فاز بالدوري، وفاز بدوري أبطال أوروبا، وكذلك الحال بالنسبة لفيرجيل فان جايك ومحمد صلاح (تنتهي عقودهم مع أرنولد)، لا أعتقد أن هذه مشكلة بالنسبة لهم، هذا ما نراه في الوقت الحالي لأنهم يلعبون بشكل جيد حقًا".