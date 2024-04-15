فينيسيوس وبيلينجهام.. 4 نجوم من ريال مدريد تحت التهديد أمام مانشستر سيتي!

من يغيب عن نصف نهائي دوري الأبطال؟

يضرب مانشستر سيتي موعدًا ناريًا مع ريال مدريد، بعد غد الأربعاء على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج كل من السيتي والريال إلى الفوز من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي، بعدما حسم التعادل (3-3) موقعة الذهاب في سانتياجو برنابيو، حيث يصطدم المنتصر ببطل موقعة آرسنال وبايرن ميونخ.

وحال تأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي، فإنه يخشى تعرض عدد من لاعبيه للإيقاف في مواجهة الذهاب، حال حصولهم على بطاقات صفراء أمام مانشستر سيتي (البطاقة الثالثة).

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وهناك 4 لاعبين من ريال مدريد قد يتعرضون للإيقاف، حال حصلوا على بطاقات صفراء، وهم "فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وداني كارباخال"، علمًا بأن أوريلين تشواميني يغيب عن مواجهة إياب ربع النهائي بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب.

أما مانشستر سيتي، فيدخل لقاء ريال مدريد بصفوف مكتملة دون أي غيابات بداعي الإيقاف، بينما يخشى حصول الثنائي روبن دياز ومانويل أكانجي على بطاقات صفراء في الإياب، حتى لا يفقد أي منهما في ذهاب نصف النهائي (حال التأهل).