حسم الأمر .. برشلونة يضيع "فرصة ذهبية" لضم برناردو سيلفا

اللاعب مستمر في سيتي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تراجع برشلونة عن فكرة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا خلال الصيف الجاري، ليتكرر فشل البلوجرانا في ضم أحد أهدافه طويلة الأمد.

ومنذ عامين ويرتبط النادي الكتالوني بضم اللاعب البرتغالي، وتحدث رئيسه جوان لابورتا علناً عن الأمر، كما طرح اللاعب فكرة انتقاله لفريق آخر غير سيتي للنقاش، ولكن في نهاية الأمر قرر الاستمرار مع بطل إنجلترا.

وذكرت "ماركا" أن برشلونة كان يعول على الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع سيتي الذي يتيح له المغادرة مقابل فقط 60 مليون يورو، ولكن حتى نهاية يونيو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتكمن مشكلة برشلونة بحسب التقرير في أوضاعه الاقتصادية، إذ لن يتمكن من تدبير هذا المبلغ رغم قيمته التي تعد قليلة مقارنة بقيمة اللاعب خلال يونيو الجاري، وبالتالي تخلى عن حلمه بضم البرتغالي.

وأوضح التقرير أن سيتي لن يتفاوض مع برشلونة في الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات كما حدث مسبقاً بخصوص سيلفا، ولكن سيجتمع النادييان سوياً لتقرير مصير جواو كانسيلو الذي أمضى الموسم الماضي معاراً من سيتي مع برشلونة، ويريد الأخير استمراره.