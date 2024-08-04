عقب انتهاء المواجهة الودية..

شهدت مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، التي حسمها النادي الكتالوني فجر اليوم الأحد بنتيجة (2-1)، ضمن جولة الفريقين التحضيرية في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد، لفتة مميزة بين الثنائي إلكاي جوندوجان وأردا جولر.

وعقب انتهاء المباراة بدا الغضب على جوندوجان من زملائه في الفريق، رغم تحقيق الفوز، وهو ما ظهر في حديثه مع لاعب ريال مدريد، التركي جولر.

وحسب " Reddit" فإن النجم الألماني جوندوجان، الذي يعود لأصول تركية، كان يقول لجولر: "إنهم لا يستخدمون عقولهم. إذا لعبوا بذكاء، إنهم لا يستخدمون أدمغتهم، انظر كم عدد المرات التي فقدوا فيها الكرة في آخر 15 دقيقة".

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وفاز برشلونة في بداية الجولة الأمريكية على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2)، قبل أن يهزم ريال مدريد (2-1)، بينما يستعد لمواجهة ميلان يوم الأربعاء المقبل.

ويستهدف برشلونة للعودة إلى منصات التتويج في الموسم الجديد، تحت قيادة المدرب هانز فليك، بعد الخروج دون ألقاب الموسم الماضي، بينما يسعى ريال مدريد لمواصلة إنجازاته هذا الموسم، بعدما توّج بالسوبر والدوري الإسبانيين إلى جانب دوري أبطال أوروبا.