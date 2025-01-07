رغم ضبابية المشهد .. باو فيكتور يطمئن جماهير برشلونة برسالة حاسمة!

ينتظر الجميع قرار المجلس الأعلى للرياضة

يواجه باو فيكتور، لاعب برشلونة فترة ضبابية من الترقب والانتظار، حيث ينتظر موقفه بشأن النزاع حول تسجيله مع زميله داني أولمو في قائمة برشلونة بشكل دائم.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن باو فيكتور على الرغم من انزعاجه من عدم قدرته على اللعب لصالح الفريق، إلا أنه يلتزم بالهدوء ويتفهم وضعه الحالي، منتظراً حلاً من النادي الذي يسعى جاهداً لتغيير الوضع الحالي.

وأعرب باو فيكتور عن دعمه للفريق بنشر رسالة على حساباته الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، كتب فيها: "هيا يا برشلونة"، ليظهر بذلك التزامه وحبه للنادي بغض النظر عن الوضع الحالي.

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كان رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، قد تحدث مع باو فيكتور وزميله داني أولمو في 4 يناير في المدينة الرياضية، حيث نقل لهم مشاعر الثقة والهدوء، مؤكدًا لهم أن النادي يعمل بجد لحل المشكلة القانونية التي تمنع تسجيل فيكتور حتى الآن.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن باو فيكتور على دراية بالجهود القانونية المبذولة في كامب نو ويشعر بالثقة بأن هذه الجهود ستؤتي ثمارها في النهاية.

باو فيكتور يمتلك عقدًا مع النادي حتى عام 2029، ولم يوقع على أي بند للإفراج في حال انتهاء تسجيله في 31 ديسمبر، وهو ما يجعله ملتزمًا بمتابعة جميع التطورات التي تحدث بشأن قضيته.

وفي الوقت الذي ينتظر الجميع قرار المجلس الأعلى للرياضة والذي سيكون له دور كبير في تحديد مصير فيكتور مع النادي، سافر فيكتور مع الفريق إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.

وعلى الرغم من أنه قد لا يشارك في المباريات، إلا أنه سيكون داعمًا للفريق من المدرجات، كما فعل في السابق خلال مباراة الكأس ضد بارباسترو التي شاهدها على التلفاز، لكن لديه إيمان بقدرة النادي على تجاوز العقبات القانونية والعودة للمشاركة في المباريات وتمثيل برشلونة من جديد.

