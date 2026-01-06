ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب مابي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسوولو ويوفنتوس ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.
يمتلك البيانكونيري 33 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد تعادله الجولة الماضية ضد ليتشي، لذلك لا بديل عن الفوز لتصحيح المسار.
اليوفي حقق الفوز في 3 مباريات على التوالي قبل السقوط في فخ ليتشي، لذلك يود العودة إلى سلسلته الناجحة.
على الجانب الآخر يحتل ساسوولو المركز العاشر، برصيد 23 نقطة، ولن يكون خصماً سهلاً خاصة أنه يرغب في الاقتراب أكثر من المراكز الأوروبية.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
موعد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الثلاثاء 6 يناير 2026، على استاد مابي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.
ويمكن مشاهدة المباراة بتعليق فارس عوض.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|stc tv
|فارس عوض
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.